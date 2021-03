Langkah Trisula Otoritas Bikin Sektor Perbankan Kembali Bergeliat di Satu Tahun Pandemi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Jelang satu tahun pandemi covid-19 ada di Indonesia, tiga otoritas perbankan bahu-membahu menelurkan kebijakan guna menyelamatkan ekonomi dari keterpurukan. Bersama pemerintah dalam sinergi kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), ketiga otoritas perbankan yang terdiri dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengeluarkan sejumlah kebijakan sebagai langkah untuk mendorong dan mempercepat momentum pemulihan ekonomi nasional.Sejalan dengan kebijakan moneter akomodatif, Bank Indonesia bersinergi dengan kebijakan fiskal pemerintah mendorong pemulihan ekonomi nasional, sehingga kondisi likuiditas di perbankan dan pasar keuangan tetap longgar. Sejak 2020, Bank Indonesia telah menambah likuiditas (quantitative easing) di perbankan sebesar Rp750,38 triliun (4,86 persen dari PDB), yang terdiri dari Rp726,57 triliun pada 2020 dan sebesar Rp23,81 triliun pada 2021 (per 16 Februari 2021).Sinergi ekspansi moneter Bank Indonesia dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah juga terus diperkuat dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) oleh Bank Indonesia di pasar perdana setelah pada 2020 melakukan pembelian dari pasar perdana sebesar Rp473,42 triliun untuk pendanaan APBN 2020.Pada 2021, Bank Indonesia melanjutkan pembelian SBN dari pasar perdana untuk pembiayaan APBN 2021 melalui mekanisme sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020, sebagaimana telah diperpanjang 11 Desember 2020, hingga 31 Desember 2021.Besarnya pembelian SBN di pasar perdana hingga 16 Februari 2021 sebesar Rp40,77 triliun, terdiri dari sebesar Rp18,16 triliun melalui mekanisme lelang utama dan sebesar Rp22,61 triliun melalui mekanisme Greenshoe Option (GSO).Kondisi likuiditas yang longgar pada Januari 2021 telah mendorong tingginya rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yakni 31,64 persen dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tinggi sebesar 10,57 persen (yoy). Dari besaran moneter, pertumbuhan besaran moneter M1 dan M2 pada Januari 2021 tetap tinggi, yakni sebesar masing-masing 18,7 persen (yoy) dan 11,8 persen (yoy)."Dengan komitmen Bank Indonesia dalam pembelian SBN dari pasar perdana tersebut, pemerintah dapat lebih memfokuskan pada upaya akselerasi realisasi APBN untuk mendorong pemulihan perekonomian nasional," ucap Gubernur BI Perry Warjiyo beberapa waktu lalu.Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) memberikan stimulus bagi industri perbankan untuk menangkal dampak pandemi covid-19 terhadap pelaku usaha berupa pelonggaran penilaian kualitas kredit dan restrukturisasi kredit perbankan kepada debitur terdampak. Kebijakan pemberian stimulus ini tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 yang telah diperpanjang menjadi 31 Maret 2022 melalui POJK Nomor 48/POJK.03/2020.Kebijakan kolektibilitas satu pilar ini dilakukan melalui restrukturisasi kredit yang melakukan penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga untuk kredit/pembiayaan sampai dengan Rp10 miliar dan diprioritaskan untuk sektor terdampak dan UMKM.OJK juga mengeluarkan kebijakan restrukturisasi untuk sektor perusahaan pembiayaan melalui 14/POJK.05/2020 yang kemudian diperpanjang dari 31 Desember 2020 menjadi 17 April 2022 berdasarkan POJK 58/POJK.05/2020.POJK ini merupakan kebijakan stimulus yang diberikan OJK bagi IKNB yang diharapkan bisa menjaga stabilitas industri keuangan non bank dan memberikan keringanan bagi para debitur khususnya Perusahaan Pembiayaan dengan nilai di bawah Rp10 miliar.Adapun realisasi restrukturisasi kredit/pembiayaan di industri perbankan hingga 8 Februari 2021 telah mencapai Rp987,48 triliun yang diberikan kepada 7,94 juta debitur UMKM dan korporasi. Rinciannya, restrukturisasi kredit ke sektor UMKM mencapai 6,15 juta debitur dengan nilai Rp388,33 triliun. Sementara non-UMKM mencapai 1,79 juta debitur dengan nilai Rp599,15 triliun.Sedangkan restrukturisasi untuk perusahaan pembiayaan hingga 8 Februari 2021 sudah mencapai Rp193,5 triliun dengan 5,04 juta kontrak yang disetujui. "Relaksasi kebijakan prudensial sektor jasa keuangan secara temporer ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan kredit yang lebih cepat dengan mempertimbangkan adanya unsur idiosyncratic pada sektor jasa keuangan," harap Wimboh.Selain itu, OJK juga menempuh beragam kebijakan, di antaranya melarang short selling untuk sementara waktu, pemberlakuan asimetric auto rejection dan trading halt 30 menit untuk penurunan lima persen perdagangan, peniadaan perdagangan di sesi pre opening, dan pemberlakuan buyback saham tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)."Selain itu dikeluarkan juga berbagai kebijakan lain khususnya di pasar saham seperti relaksasi batas waktu penyampaian laporan keuangan, pemendekan jam perdagangan di bursa efek dan pelaksanaan fit and proper test virtual," papar dia.Sebagai otoritas penjaminan dan resolusi bank, peran dan fungsi LPS dalam mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah dengan mendapatkan wewenang baru untuk menempatkan dana di bank serta kebijakan relaksasi berupa keringanan denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan oleh bank kepada LPS.LPS pun terus melakukan berbagai upaya untuk memperkuat strategi resolusi bank, termasuk melalui koordinasi yang erat dengan lembaga anggota KSSK. Selain itu, beberapa penyempurnaan proses resolusi bank juga dijalankan dalam bentuk percepatan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah bank yang dilikuidasi, penyempurnaan integrasi pelaporan bank, dan beberapa kebijakan resolusi bank lainnya.Dalam pertemuan KSSK pada awal Februari 2021 lalu, LPS berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan nasabah penyimpan melalui program penjaminan simpanan yang saat ini mencakup 99,91 persen rekening atau setara dengan 350.023.911 rekening per Desember 2020.Besaran nilai simpanan yang dijamin LPS yang sebesar Rp2 miliar per nasabah per bank setara dengan 33,8 kali PDB per kapita nasional tahun 2019, jauh di atas rata-rata negara berpendapatan menengah ke atas yang sebesar 6,29 kali PDB per kapita."LPS juga turut mendorong likuiditas di industri perbankan sesuai dengan kewenangannya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui kebijakan tingkat bunga penjaminan yang rendah dan selalu melihat ruang untuk menurunkan tingkat bunga penjaminan lebih lanjut dengan memperhatikan kondisi sektor finansial, serta relaksasi denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan sampai dengan periode pembayaran semester II-2021," tegas Kepala Eksekutif LPS Lana Soelistianingsih.Dengan berbagai langkah, upaya, dan kebijakan yang ditempuh trisula otoritas perbankan, Dana Pihak Ketiga (DPK) di Januari 2021 tumbuh sebesar 10,57 persen (yoy). Sementara itu, walau kredit perbankan terkontraksi minus 1,92 persen (yoy) namun tren pertumbuhannya mengindikasikan perbaikan dari bulan sebelumnya, terutama didorong oleh bank BUMN dan BPD yang tumbuh masing-masing 1,45 persen dan 5,68 persen (yoy).Di industri keuangan non-bank, piutang Perusahaan Pembiayaan terkontraksi sebesar minus 18,6 persen (yoy), terutama disebabkan oleh sektor rumah tangga seiring dengan masih rendahnya demand. Sementara itu, premi asuransi yang dihimpun industri asuransi tercatat naik tinggi sebesar Rp30,4 triliun (Asuransi Jiwa: Rp19,1 triliun; Asuransi Umum dan Reasuransi: Rp11,3 triliun) dan fintech P2P Lending November 2020 mencatatkan outstanding pembiayaan sebesar Rp15,34 triliun atau tumbuh sebesar 13,5 persen (yoy).Hingga 23 Februari 2021, jumlah penawaran umum yang dilakukan emiten di pasar modal mencapai 16, dengan total nilai penghimpunan dana mencapai Rp11,01 triliun. Dari jumlah penawaran umum tersebut, empat di antaranya dilakukan oleh emiten baru. Dalam pipeline saat ini terdapat 67 emiten yang akan melakukan penawaran umum dengan total indikasi penawaran sebesar Rp22,55 triliun.(SAW)