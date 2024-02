Dibuka Melemah, Rupiah Berpeluang Menguat

Advertisement

Ekspektasi pasar

(SAW)

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Kamis berpotensi menguat menjelang rilis inflasi domestik untuk Januari 2024 pada hari ini.Kurs rupiah terhadap dolar AS, yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Kamis pagi tergelincir tujuh poin atau 0,05 persen menjadi Rp15.790 per USD dari sebelumnya sebesar Rp15.783 per USD."Saat ini, pasar sedang menanti data inflasi Januari yang kemungkinan akan lebih tinggi karnea faktor cuaca dan bencana di beberapa daerah," kata analis Bank Woori Saudara Rully Nova, dilansir Antara, Kamis, 1 Februari 2024.Inflasi Januari 2024 diperkirakan berada di level 0,45 persen secara month to month (mtm) dan 2,65 persen secara year on year (yoy). Rully memprediksi kurs rupiah hari ini cenderung menguat di kisaran Rp15.780 per USD sampai dengan Rp15.720 per USD.Data tenaga kerja Amerika Serikat (AS) yang lemah dan indeks PMI Tiongkok yang lebih tinggi juga akan menopang penguatan rupiah hari ini.Data tenaga kerja AS menunjukkan penyerapan 107 ribu pekerjaan swasta lebih rendah dari proyeksi. Sementara indeks PMI Tiongkok berada pada level 49,2 lebih tinggi dari bulan sebelumnya.Potensi penguatan rupiah juga dipengaruhi oleh sentimen bahwa keputusan bank sentral AS atau The Fed menahan suku bunga sudah sesuai dengan ekspektasi pasar.Ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga The Fed pada Maret 2024 semakin menipis karena ekonomi AS yang masih kuat, sehingga pasar berkeyakinan The Fed akan menurunkan suku bunga pada Mei 2024.