Rupiah Menguat Tipis di Tengah Langkah Agresif The Fed Tangani Inflasi AS

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali menguat pada perdagangan awal pekan ini di tengah langkah agresif bank sentral AS, Federal Reserve, dalam menangani inflasi. "Bank sentral perlu mengambil langkah lebih agresif untuk memerangi inflasi, dan terbuka kemungkinan untuk itu," ungkap analis pasar uang Ibrahim Assuabi dalam analisis hariannya, Senin, 21 Maret 2022.Diketahui The Fed telah menaikkan suku bunga kebijakannya sebesar seperempat poin persentase sebagai upaya untuk menjinakkan inflasi yang telah menyentuh level tertinggi dalam 40 tahun terakhir."Itu adalah kenaikan pertama dalam tiga tahun, dan The Fed juga mengisyaratkan terkait langkah untuk menaikkan kembali suku bunga di waktu yang akan datang," urai dia.Di sisi lain, Ukraina menolak seruan Rusia untuk menyerahkan Kota Mariupol sehingga konflik yang dimulai pada 24 Februari 2022 itu nampaknya akan sulit untuk berakhir."Presiden AS Joe Biden telah meminta Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk mencegah Negeri Tirai Bambu tersebut memanaskan kembali invasi Rusia ke Ukraina," jelas Ibrahim.Menguatnya rupiah juga didorong oleh data ekonomi dalam negeri, dengan neraca perdagangan Indonesia pada Februari 2022 mencatatkan kinerja positif dengan surplus sebesar USD3,83 miliar. Surplus ini lebih tinggi dari surplus perdagangan bulan sebelumnya yang hanya sebesar USD0,96 miliar.Surplus perdagangan Februari 2022 ini juga melanjutkan tren surplus secara beruntun sejak Mei 2020. Jika dibandingkan dengan periode Februari 2021 dan 2020 yang masing-masing mengalami surplus sebesar USD1,99 miliar dan USD2,49 miliar, surplus perdagangan Februari 2022 lebih baik."Di sisi lain, konflik Rusia-Ukraina yang terjadi sejak akhir Februari 2022 ternyata belum memberikan dampak terhadap kinerja perdagangan bilateral Indonesia dengan kedua negara tersebut. Ekspor dan impor Indonesia-Ukraina pada Februari 2022 masih menunjukkan peningkatan dan mencatatkan surplus perdagangan sebesar USD3,60 juta," urai Ibrahim.Adapun mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan awal pekan ini, nilai tukar rupiah terhadap USD menguat ke level Rp14.336 per USD. Mata uang Garuda tersebut menguat tipis 3,5 poin atau setara 0,02 persen dari posisi Rp14.340 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sementara data Yahoo Finance menunjukkan rupiah berada di zona merah pada posisi Rp14.340 per USD. Rupiah justru melemah lima poin atau setara 0,03 persen dari Rp14.335 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.341 per USD atau turun satu poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.340 per USD."Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuasi namun ditutup menguat tipis di rentang Rp14.320 per USD sampai Rp14.370 per USD," pungkas Ibrahim.