IHSG Berpotensi Bergerak Menguat Hari Ini

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) pada perdagangan akhir pekan ini berpotensi bergerak menguat mengikuti pergerakan bursa regional dan global.Tim riset Samuel Sekuritas memaparkan, bursa Asia ditutup menguat pada perdagangan Kamis, 7 Juli 2022. Indeks Kospi menguat 1,8 persen, Nikkei menguat 1,5 persen, Shanghai dan Hang Seng masing-masing juga menguat 0,3 persen. Bursa saham AS pada perdagangan kemarin juga ditutup menguat dengan Dow Jones naik 1,12 persen, S&P500 positif 1,5 persen, dan Nasdaq menguat 2,28 persen.Sementara pada pagi ini pasar regional dibuka menguat dengan indeks Nikkei menguat 0,5 persen dan Kospi menguat 0,78 persen."IHSG kemungkinan diperkirakan bergerak menguat hari ini, seiring sentimen positif pergerakan bursa global dan regional, serta penguatan harga komoditas," jelasnya dalam riset harian, Jumat, 8 Juli 2022.Untuk pasar komoditas, ia merinci harga minyak naik 4,4 persen ke level USD103 per bbl, harga batu bara juga naik 3,9 persen di level USD412 per ton. Lalu, harga tembaga menguat 3,1 persen ke level USD354 per ton, harga CPO menguat dua persen ke 4.135 ringgit Malaysia per ton, dan harga emas menguat 0,1 persen ke level USD1.739 per toz.Di sisi lain, dari domestik penguatan indeks juga dipicu oleh rilisnya cadangan devisa Indonesia per Juni 2022 yang naik ke USD136,4 miliar dan hari ini juga akan rilis Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di Indonesia pada Juni 2022 yang diperkirakan turun ke level 127,2.