17 Usaha Gadai Ilegal Bertebaran, Ini Daftarnya

Jakarta: Satgas Waspada Investasi pada Februari 2021 menemukan 17 usaha pergadaian swasta ilegal. Kegiatan usaha pergadaian swasta ilegal tersebut lantaran tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).Sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian. Ketentuan tersebut mewajibkan seluruh kegiatan usaha pergadaian swasta untuk mendaftarkan diri kepada OJK dalam tenggat batas waktu dua tahun sejak POJK tersebut terbit atau hingga akhir Juli 2019."Satgas Waspada Investasi meminta masyarakat untuk tidak bertransaksi dengan usaha gadai swasta yang ilegal. Jika ingin melakukan transaksi dengan kegiatan usaha gadai, dapat menggunakan usaha gadai yang terdaftar di OJK," tegas Tongam dalam siaran persnya, Senin, 1 Maret 2021.Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada laman www.sikapiuangmu.ojk.go.id. Satgas juga meminta agar masyarakat bisa berkonsultasi ataupun bertanya kepada OJK mengenai fintech lending ataupun tawaran investasi yang beredar."Masyarakat bisa berkonsultasi dan bertanya ke Kontak OJK 157, WA 081157157157, e-mail konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id," jelas Tongam.Pada 2020, Satgas Waspada Investasi telah menemukan sebanyak 75 entitas gadai ilegal. Sehingga total sejak 2019 hingga Februari 2021 menjadi 160 entitas gadai ilegal."Tidak menutup kemungkinan akan banyak lagi entitas gadai ilegal yang akan ditemukan oleh Satgas Waspada Investasi melalui pengaduan masyarakat," ucapnya.Berikut daftar 17 usaha pergadaian swasta ilegal:1. Amadeus Gadai di Jalan Selokan Mataram, Dabag, Condong catur, Depok, Sleman (selatan selokan Mataram).2. Asa Gadai di Jalan Laksda Adisucipto, Janti (utara flyover Janti ), Sleman.3. Mediatech Gadai di Jalan Janti No. 1, Gowok, Caturtunggal, Depok, Sleman (bawah jembatan layang Janti).4. Barokah Gadai di Jalan Noto Sukardjo, Ngetiran, Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.5. Easy Com di Jalan Nologaten, No. 14, Gaten, Catur Tunggal, Dabag, Condongcatur, Sleman.6. Koprasi Joyo Lestari di Jalan Laksda Adisucipto No. 268 (sebelah Amanda Brownies), Sleman.7. Tanpa Nama/Anonim di Jalan Godean No. 105, Kembang, Ngestiharjo, Bantul.8. Mitra Gadai Syariah di Jalan Paingan No. 41, Krodan, Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.9. New Jaya Gadai di Jalan Yogyakarta - Wates Gg. Mawar, Sonopakis Lor, Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Bantul.10 Rajawali Gadai di Jalan Tamansiswa No. 162, Yogyakarta (utara lampu merah Tamsis) dan Babarsari, Sleman (utara Toko Petraco).11. Salam Gadai di Jalan Wahid Hasyim No. 14, Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman; Jalan Babarsari No. 4, Sleman (Depan Metro Kampus); Jalan Raya Tajem, Sleman (utara Pom Bensin Panjen); dan Jalan Raya Candi Gebang, Condong Catur, Sleman.12. Sentra Gadai di Jalan Mozes Gatotkaca No. 56, Catur Tunggal, Sleman; Jalan Nusa Indah 167, Ngringin, Condongcatur, Depok, Sleman; Jalan Godean No. 168, Sleman; Jalan Kapten Haryadi No. 578, Gondangan, Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik; dan Jalan Nologaten No.260, RW.02, Ambarukmo, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Sleman.13. Ayo Gadai di Jalan Bantul No. 3 (pojok beteng kulon, 20 meter selatan lampu merah, sebelah timur jalan).14. Setiaphone Celluler di Jalan Sunan Kudus No. 9, Gatak, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul.15. Gadai Motor Jogja di Jalan Dipokusuman, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta.16. Gandrung Gadai Syariah di Jalan Wates No. 72b, Gamping Tengah, Ambarketawang, Sleman.17. Prima Gadai di Jalan Nitipuran No. 268B Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul.(DEV)