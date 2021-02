Bakal Sejalan dengan Bursa Global, Awas Rupiah Terkoreksi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat diperkirakan terkoreksi sejalan dengan pelemahan bursa saham global.Pada pukul 10.03 WIB rupiah melemah 48 poin atau 0,34 persen ke posisi Rp14.073 per USD dari posisi penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.025 per USD."Rupiah berpotensi tertekan hari ini terhadap dolar AS seiring dengan penurunan indeks saham global," kata Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra, dikutip dari Antara, Jumat, 19 Februari 2021.Selain itu, lanjut Ariston, kebijakan pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) juga membantu memberikan tekanan ke rupiah karena perbedaan imbal hasil (yield) dengan dolar AS kian menipis.BI juga menurunkan angka prediksi pertumbuhan ekonomi 2021 karena kasus covid-19 yang masih meninggi di Indonesia."Positivity rate covid-19 di Indonesia masih tergolong tinggi dan hal ini menambah tekanan ke rupiah," ujar Ariston.Ariston memperkirakan rupiah pada hari ini akan bergerak di kisaran Rp14.000 per USD hingga Rp14.050 per USD. Pada Kamis, 19 Februari 2021 lalu rupiah ditutup melemah lima poin atau 0,04 persen ke posisi Rp14.025 per USD dari posisi penutupan hari sebelumnya Rp14.020 per USD.(AHL)