Rupiah Pagi Bungkam Dolar AS

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Rabu pagi terpantau menguat ketimbang hari sebelumnya yang berada di posisi Rp14.092 per USD. Mata uang Garuda mampu meredam keperkasaan mata uang Paman Sam meski tengah mendapat sentimen positif dari pernyataan Ketua Fed Jerome Powell.Mengutip Bloomberg, Rabu, 24 Februari 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat ke level Rp14.072 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.072 hingga Rp14.084 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di level Rp13.904 per USD.Sementara itu, Analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bergerak stabil dengan pernyataan yang cukup dovish dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell. Pernyataan itu lantaran pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS) tidak merata.Ahmad Mikail mengatakan Powell berjanji bahwa Federal Reserve akan terus mempertahankan kebijakan moneter yang akomodatif untuk membantu pemulihan ekonomi AS. Pernyataan tersebut menjaga stabilnya imbal hasil obligasi Pemerintah AS yang terus mengalami kenaikan di awal 2021.Selain itu, lanjutnya, data CB Consumer Confidence AS pada Februari yang naik ke angka 91,3 (Januari: 88,9) menunjukkan semakin optimistisnya masyarakat di AS untuk melakukan aktivitas konsumsi. Data tersebut kemungkinan memperkuat USD terhadap mata uang dunia lainnya."Dan menahan penguatan rupiah terhadap dolar AS hari ini. Kurs Jisdor diperkirakan stabil hari ini di level Rp14.100 per USD," kata Ahmad Mikail, dalam riset hariannya.Di sisi lain, kurs dolar Amerika Serikat menguat pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), karena pelaku pasar mencermati kesaksian Ketua Federal Reserve Jerome Powell tentang prospek ekonomi AS. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,15 persen menjadi 90,1663.