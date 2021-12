Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) melemah pada penutupan perdagangan hari ini. IHSG bergerak pada rentang 6.529 hingga 6.592. Penurunan IHSG ini terjadi di tengah membaiknya bursa saham Amerika Serikat (AS). IHSG melemah 0,38 persen atau 24,72 poin ke level 6.529 pada penutupan perdagangan Rabu, 22 Desember 2021. Volume perdagangan sebanyak 18,7 miliar. Dalam setahun, IHSG sudah naik 6,3 persen.Sebelumnya, bursa saham Amerika Serikat (AS) kompak menghijau pada penutupan perdagangan kemarin. Kenaikan serentak terjadi pada indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA), S&P500, serta Nasdaq.Dikutip dari CNBC International, Rabu 22 Desember 2021, DJIA naik 1,6 persen, S&P 500 naik 1,78 persen, Nasdaq naik 2,40 persen. Kenaikan bursa saham AS memupus aksi profit taking kemarin.Sementara itu, Bloomberg mencatat mata uang rupiah naik 14 poin atau 0,10 persen ke level Rp14.289 per USD. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah sebesar Rp14.285 per USD atau naik 60 poin. Bank Indonesia melansir mata uang rupiah berada pada level Rp14.420 per USD.