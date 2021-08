Hari Ini, IHSG Terus Mencoba Pertahankan Penguatannya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) pada hari ini secara sentimen mencoba menguat di tengah rebound-nya harga komoditas."Sehingga meningkatkan kepercayaan pada pemulihan ekonomi global," kata Technical Analyst & Head of Research Lanjar Nafi, dalam hasil risetnya, dikutip Medcom.id, Rabu, 25 Agustus 2021.Pada perdagangan di bursa Asia pagi ini, indeks Nikkei menguat 0,42 persen dan Topix naik 0,47 persen. Keduanya kompak menguat menyusul penguatan yang terjadi di bursa Amerika Serikat (AS), karena pendapatan perusahaan yang kuat dan reli komoditas meningkatkan kepercayaan pada pemulihan ekonomi dari pandemi.Sementara dari sektor komoditas, pagi hari ini harga minyak WTI melemah 0,16 persen, terkoreksi setelah di hari sebelumnya mengalami penguatan cukup signifikan. Selain itu, harga batu bara tercatat naik 3,2 persen, timah menguat 1,67 persen, dan nikel menguat 0,86 persen.Di sisi lain, mayoritas bursa AS melanjutkan penguatannya di akhir perdagangan kemarin. Indeks DJIA naik 0,09 persen, indeks S&P500 menguat 0,15 persen, dan Nasdaq naik 0,52 persen menyusul reli berbasis luas di tengah berita bahwa regulator AS memberikan persetujuan penuh untuk vaksin covid Pfizer BioNTech.Selanjutnya investor tengah berfokus pada simposium Jackson Hole akhir pekan ini, yang diharapkan menjadi peristiwa penggerak pasar, para gubernur bank sentral dapat merinci rencana mereka untuk mengurangi stimulus moneter.Federal Reserve telah memulai diskusi untuk menarik kembali program pembelian obligasi senilai USD120 miliar per bulan pada akhir tahun ini. Dari komoditas, harga minyak WTI menguat 2,89 persen naik dengan laporan industri yang menunjukkan menyusutnya stok minyak mentah dan bahan bakar AS, menambah tanda-tanda positif untuk pasar yang masih berjuang dengan kebangkitan covid-19 terbaru.(AHL)