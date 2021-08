OJK Galakkan Pemberantasan Investasi Bodong

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan akan terus menggalakkan pemberantasan investasi ilegal melalui Satgas Waspada Investasi (SWI), yang merupakan forum koordinasi lintas kementerian dan lembaga."Hal ini penting mengingat tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana dan pengelolaan investasi sebagian besar bersifat lintas lembaga atau kementerian," ucap Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Tirta Segara dalam acara webinar Edukasi Keuangan dengan tema Yuk Berinvestasi di Pasar Modal, Kamis, 5 Agustus 2021.Oleh karena itu, lanjut Tirta, kerja sama dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan mutlak dilakukan. OJK juga tidak pernah berhenti mengingatkan masyarakat bahwa dalam berinvestasi harus memenuhi prinsip 2L, yakni Legal dan Logis."Jika Bapak/Ibu ragu-ragu, Anda sekalian bisa menghubungi Kontak OJK dengan nomor telepon 157 atau dengan Whatsapp di 081 157 157 157. Anda dapat menghubungi nomor ini bila ragu-ragu apakah perusahaan ini legal atau penawaran ini logis," jelasnya.Tirta mengakui, dalam melaksanakan edukasi dan perlindungan konsumen pihaknya tidak dapat bergerak sendirian. Otoritas Jasa Keuangan memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), industri jasa keuangan, serta para pemangku kepentingan lainnya."Oleh karena itu kami menyambut baik pelaksanaan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan atau Like It sebagai wujud konkret sinergi strategis para pemangku kepentingan di sektor keuangan," papar dia.Menurutnya, program Like It merupakan wujud dari semangat seluruh pihak yang tidak pernah lelah bersinergi meningkatkan kontribusi pasar keuangan dalam pembangunan. Salah satu bentuk kontribusi tersebut adalah melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta perlindungan konsumen di pasar modal.Ia percaya bahwa edukasi dan perlindungan konsumen yang efektif pada akhirnya akan memberikan rasa nyaman dan aman, serta meningkatkan kepercayaan konsumen dan masyarakat dalam menggunakan produk investasi pasar modal."Semoga langkah dan upaya kita dapat mewujudkan masyarakat yang well literate dan well protected, sehingga lebih cakap dalam memilih produk pasar modal sesuai kebutuhan. Saya juga berharap kita dapat meningkatkan kualitas industri pasar modal menjadi industri yang semakin berkembang, stabil, dan tumbuh berkelanjutan," tutup Tirta.(DEV)