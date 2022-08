Jelang RDG BI, IHSG Bakal Melemah

Baca juga: BI Diprediksi Masih Menahan Suku Bunga Acuan

Jakarta: Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diprediksi melemah. Investor cenderung wait and see menantikan keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI). Analis Artha Sekuritas Dennies Christoper mengatakan IHSG akan bergerak di level support 7.013-7.060 dan resistance 7.157-7.207. Sebelumnya BI menahan suku bunga di level 3,5 persen."Investor akan cenderung wait and see menantikan hasil RDG Bank Indonesia pada tengah pekan ini," katanya dalam riset harian, Selasa, 23 Agustus 2022.Di sisi lain, ia juga menjelaskan, pergerakan pelemahan indeks juga dipicu oleh melemahnya bursa Amerika Serikat. Dow Jones ditutup melemah 1,91 persen, NASDAQ ditutup terkontraksi dalam 2,55 persen, dan S&P 500 ditutup negatif 2,14 persen.Wall Street melemah di awal pekan ini setelah muncul kekhawatiran jelang pertemuan bank sentral dalam Jackson Hole, yang diperkirakan akan memperkuat komitmen kuat dari Federal Reserve untuk menekan inflasi.Saham teknologi dan saham dengan pertumbuhan lebih growth stock jatuh ketika imbal hasil obligasi Amerika Serikat (AS) naik.Selain itu, investor mencari isyarat lebih lanjut tentang seberapa agresif The Fed terhadap kemungkinan kenaikan suku bunga di masa depan."Pada perdaganan hari ini IHSG diprediksi melemah," sebutnya.