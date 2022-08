Sambut Inflasi AS, IHSG Menguat 1,05%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada hari ini. IHSG mendapatkan setimen positif dari inflasi Amerika Serikat (AS) yang mulai turun dari ekspetasi. Mulai melambatnya inflasi menyababkan kecenderungan kenaikan suku bunga oleh The Fed juga melambat. IHSG naik 1,05 persen atau 74 poin ke level 7.160 pada penutupan perdagangan Kamis, 11 Agustus 2022. Volume perdagangan sebanyak 24,2 miliar lembar. Dalam setahun IHSG sudah naik 16,39 persen.Hampir semua sektor kompak menguat. Kenaikan paling besar dirasakan oleh sektor teknologi dan properti. Sementara itu sektor yang menguat tipis adalah sektor konsumer non siklikal serta industrial. Konsumer siklikal menjadi sektor satu-satunya yang melemah.Sebelumnya, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan inflasi konsumen Amerika Serikat (AS) pada Juli melonjak 8,5 persen dari tahun lalu. Namun demikian, angka inflasi ini turun dari level tertinggi baru empat dekade bulan sebelumnya.Melansir Xinhua, Kamis, 11 Agustus 2022, menurut Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS), indeks harga konsumen (CPI) tidak berubah pada Juli setelah naik 1,3 persen pada Juni.Apa yang disebut CPI inti, yang tidak termasuk makanan dan energi, naik 0,3 persen pada Juli atau menyusut dari kenaikan 0,7 persen pada bulan sebelumnya. Core CPI melonjak 5,9 persen selama 12 bulan terakhir.Akibat dari inflasi yang lebih terkendali ini mendorong laju Bursa Saham AS. Melansir Xinhua, Kamis, 11 Agustus 2022, indeks Dow Jones Industrial Average naik 535,10 poin atau 1,63 persen menjadi 33.309,51. Indeks S&P 500 naik 87,77 poin atau 2,13 persen menjadi 4.210,24. Indeks Komposit Nasdaq meningkat 360,87 poin atau 2,89 persen menjadi 12.854,80.Semua dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir dengan warna hijau. Penguatan ini dipimpin oleh pertumbuhan perbedaan konsumen 2,88 persen dan kenaikan material 2,87 persen.