Awal Pekan, Rupiah Pagi Unjuk Gigi

Mengutip data Bloomberg, Senin, 11 Oktober 2021, kurs rupiah naik ke level Rp14.215 per USD, menguat 10,5 poin atau setara 0,07 persen dari posisi Rp14.222 per USD pada penutupan perdagangan akhir pekan.Rupiah berada pada rentang Rp14.212-Rp14.217 per USD dengan year to date return 1,15 persen. Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah tak bergerak di level Rp14.220 per USD dari perdagangan sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.225 per USD.Adapun mata uang dolar Amerika Serikat (AS) mendapat dukungan karena imbal hasil AS melampaui imbal hasil di Jerman dan Jepang, mengangkatnya ke level tertinggi sejak April 2019 terhadap yen di 112,27.Euro melayang di 1,1566 dolar, setelah mencapai level terendah sejak Juli tahun lalu di 1,1527 dolar minggu lalu. Indeks dolar bertahan di 94.158, tak jauh dari puncak baru-baru ini di 94.504.Mata uang AS bisa naik lebih lanjut jika data harga konsumen AS yang dirilis menunjukkan kenaikan inflasi dan mendorong ekspektasi kenaikan suku bunga sebelumnya tahun depan setelah tapering.Di tempat lain, yuan Tiongkok di pasar internasional berpindah tangan pada 6,4438 per dolar, tertinggi 1 Oktober di 6,4286.