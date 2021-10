Tren Penguatan IHSG Diperkirakan Berlanjut Tahun Depan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(DEV)

Jakarta: Pasar saham dalam negeri saat ini sedang dalam kondisi prima terlihat dari Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) yang sempat terbang ke level 6.643 atau melonjak secara year to date (ytd) sebesar 11,2 persen pada 21 Oktober 2021. Namun di sisi lain pelaku pasar masih harap-harap cemas terkait dampak tapering off yang bisa terjadi akhir tahun ini.Direktur Pengaturan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Edi Broto Suwarno mengaku optimistis tren pertumbuhan pasar modal Indonesia masih akan berlanjut di tahun depan. Salah satu alasannya adalah meningkatnya korporasi atau UMKM yang memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pembiayaan usaha."Kami melihat tren penguatan IHSG ini diperkirakan akan terus berlanjut. Sementara, pemanfaatan pasar modal sebagai sumber pendanaan akan terus meningkat. Hal ini dipicu oleh kebutuhan korporasi maupun UMKM terhadap sumber-sumber pembiayaan di pasar modal," kata dia dalam webinar ‘Outlook Pasar Modal 2022: Momentum Pemulihan Ekonomi dan Imbas Tapering The Fed’, Jumat, 29 Oktober 2021.Ia menambahkan, pasar modal Indonesia pada tahun depan juga akan diramaikan dengan melantainya perusahaan-perusahaan unicorn yang bergerak di bidang teknologi. Antusiasme masyarakat pada perusahaan teknologi bisa dilihat dari penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) Bukalapak pada Agustus lalu.Meskipun demikian, Edi mengingatkan agar investor tetap memperhatikan tantangan global yang mungkin terjadi. Misalnya ketidakpastian pemulihan ekonomi global dan domestik karena gelombang ketiga varian covid-19, krisis energi maupun kasus Evergrande yang memperlambat perekonomian Tiongkok, serta normalisasi kebijakan moneter (tapering off) bank sentral Amerika Serikat, The Fed.Kepala Divisi Riset dan Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Verdi Ikhwan memperkirakan IHSG bisa saja tembus ke angka 7.000, terlebih IHSG sempat tembus ke level 6.643 pada 21 Oktober lalu. Menurut dia, angka ini sedikit lagi akan mencapai rekor sepanjang sejarah pasar modal Indonesia yaitu di angka 6.689 yang dicapai pada Februari 2018 silam."Jadi mudah-mudahan melihat kondisi sekarang, kita, ada analis bisa tembus sampai 7.000. Di 2021 sampai September, sudah ada 38 perusahaan baru yang tercatat di BEI. Di pipeline masih ada sekitar 21 sampai dengan 27 (perusahaan). Kita berharap sampai akhir tahun bisa tembus di atas 50 (perusahaan) dan melebihi pencapaian kita di 2020," ungkapnya.BEI mencatat jumlah dana pasar modal yang dihimpun tahun ini melonjak cukup tajam jika dibandingkan 2020. Jika tahun lalu dananya bisa mencapai Rp5 triliun, saat ini dana yang terkumpul dari penawaran saham perdana sudah menembus lebih dari Rp30 triliun didukung aksi korporasi perusahaan besar seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan IPO perusahaan teknologi seperti Bukalapak.Lebih jauh, ketertarikan korporasi memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pembiayaan juga tidak lepas dari jumlah investor yang terus bertambah. BEI mencatat hingga September 2021, jumlah investor di pasar modal Indonesia sudah bertambah sebanyak 6,4 juta atau meningkat 65,74 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.Direktur Equtor Swarna Investama Hans Kwee menambahkan, dampak tapering mungkin tidak akan terlalu menggangu pasar saham di negara berkembang, termasuk Indonesia. Ini disebabkan The Fed sudah sangat transparan, sehingga kebijakan ini sudah diantisipasi pelaku pasar dan pembuat kebijakan cukup lama. Selain itu, kondisi ekonomi makro Indonesia lebih baik dibandingkan 2013 silam."Mata uang negara berkembang termasuk Indonesia saat ini pada posisi undervalued, dominasi kepemilikan asing di instrumen keuangan Indonesia relatif lebih kecil dan bantalan yang lebar. Namun yang justru seharusnya diperhatikan bila terjadi kenaikan suku bunga (The Fed) di 2022 diperkirakan akan memberikan dampak yang lebih besar dan lama terhadap pasar keuangan negara berkembang," paparnya.Sementara itu, Ekonom Ryan Kiryanto menilai, kepercayaan investor asing kepada pemerintah Indonesia masih terjaga dengan baik meski belakangan ini tengah hangat isu mengenai tapering off yang akan dilakukan The Fed pada November 2021. Namun ia optimis Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner OJK, maupun Menteri Keuangan dapat meng-handle kemungkinan terburuk."Artinya, rencana-rencana ini sudah price in in the market, sudah di-factor in di pasar oleh pemain kita. Sehingga tidak akan terjadi kejutan yang akan extraordinary seperti yang terjadi di 2013 lalu. Market capital kita saya prediksi akan naik, jumlah investor naik, karena mereka melihat perkembangan ekonomi kita terkini maupun ke depannya akan berada pada jalur yang benar," tutup Ryan.