Faktor Ini Diyakini Buat IHSG Mampu Bernyali Menguat

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan bergerak menguat di sepanjang hari ini seiring adanya katalis positif dari gerak bursa global . Para investor yang sudah melakukan distribusi saat indeks kemarin jebol tentu bisa memanfaatkan peluang mengambil keuntungan, namun tetap berhati-hati terhadap potensi pembalikan arah.Samuel Research Team mengungkapkan pagi ini Kospi tutup, sedangkan Nikkei dibuka menguat +0.86 persen. Diperkirakan IHSG bergerak menguat hari ini, seiring dengan sentimen positif dari pergerakan bursa global dan regional."Kami memperkirakan investor dalam negeri juga akan memperhatikan rilis data ekonomi cadangan devisa Indonesia, serta PMI composite dan tingkat pengangguran di AS," sebut Samuel Research Team, dalam riset hariannya, Senin, 4 Oktober 2021.Pada penutupan pekan lalu, pasar AS bergerak menguat. Index Dow Jones naik 1,43 persen, S&P 500 menguat 1,15 persen, dan Nasdaq menguat 0,82 persen. Isu yang kemungkinan menjadi perhatian pelaku pasar pekan ini antara lain pembahasan plafon utang AS, arah kebijakan The Fed, serta pergerakan imbal hasil obligasi Pemerintah AS.Pasar komoditas terpantau bergerak bervariasi pada Jumat lalu. Harga minyak WTI naik 0,92 persen ke level USD73,9 per barel. Sementara Brent justru melemah 0,6 persen ke level USD78 per barel. Harga batu bara menguat 4,59 persen ke level USD228 per ton, nikel menguat 0,4 persen ke level USD19,215 per ton, dan CPO turun 1,7 persen ke level MYR 4,751 per ton.Terjadi penambahan 1.142 kasus baru covid-19 pada Minggu, 3 Oktober, dengan positive rate sebesar 0,8 persen. Sejauh ini, telah ditemukan sebanyak 4,2 juta kasus covid-19 di Indonesia, dengan empat juta pasien sembuh (recovery rate: 95,9 persen, kasus aktif: 33 ribu ).Terkait vaksinasi, sejauh ini 93,8 juta orang di Indonesia telah menerima dosis pertama vaksin covid-19 (bertambah sebanyak 713 ribu pada Minggu) dan 52,7 juta telah menerima dosis kedua (bertambah sebanyak 359 ribu pada Minggu).