Mantap! Rupiah Menguat 102 Poin

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Kurs rupiah hingga penutupan perdagangan sore ini terus melaju . Mata uang Garuda ini makin meroket seiring kasus harian covid-19 yang turun.Mengutip Bloomberg, Selasa, 31 Agustus 2021, rupiah meroket 102,5 poin atau setara 0,71 persen ke level Rp14.267 per USD dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya.Jika dibandingkan dengan pembukaan perdagangan pagi ini, nilai tukar rupiah sudah bergerak menguat ke posisi Rp14.342 per USD.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.262-Rp14.345 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 1,55 persen.Sementara itu melansir data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di posisi Rp14.265 per USD. Gerak rupiah terpantau menguat hingga 105 poin dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp14.370 per USD.Sedangkan berdasarkan data kurs referensi Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan ke posisi Rp14.306 per USD."Rupiah berhasil menguat kemarin di bawah Rp14.400. Pasar rupanya masih menangkap pesan dovish dari pernyataan Jerome Powell, Gubernur The Fed, bahwa bank sentral tidak akan terburu-buru menaikkan suku bunga acuannya," kata pengamat pasar uang Ariston Tjendra, dilansir Antara.Pada awal pekan, pasar tampaknya merespons positif sinyal dari Powell dalam simposium Jacskon Hole pada akhir pekan lalu. Powell memberikan sinyal bahwa akan mulai melakukan pengetatan stimulus atau tapering pada akhir 2021 sejalan dengan perbaikan ekonomi AS yang terus berlanjut.Pagi ini, nilai tukar regional bergerak menguat terhadap dolar AS. Menurut Ariston, sentimen The Fed bisa jadi masih mendorong penguatan nilai tukar regional."Penguatan rupiah juga bisa didukung oleh situasi pandemi di dalam negeri yang mulai terkendali di mana kasus baru menurun dan aktivitas ekonomi diperlonggar," ujar Ariston.(AHL)