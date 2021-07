Kurs Rupiah Rontok Lagi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah terus melemah hingga penutupan perdagangan sore ini. Mata uang Garuda ini terpantau sudah melemah sejak pembukaan perdagangan pagi.Mengutip Bloomberg, Rabu, 7 Juli 2021, rupiah ditutup melemah ke Rp14.482 per USD dibandingkan penutupan perdagangan kemarin di level Rp14.470 per USD.Kondisi nilai tukar rupiah sejak pembukaan perdagangan sempat berada pada posisi Rp14.485 per USD. Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.482-Rp14.510 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 3,08 persen.Sedangkan mengutip data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan ke posisi Rp14.480 per USD. Rupiah melemah hingga 15 poin atau setara 0,10 persen.Sementara itu berdasarkan data kurs referensi Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan ke posisi Rp14.500 per USD.Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta sudah melemah sejak Rabu pagi. Hal ini seiring investor yang mencermati potensi dilakukannya kebijakan moneter ketat oleh The Fed ke depan.Rupiah dibuka melemah 15 poin atau 0,1 persen ke posisi Rp14.485 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.470 per USD.Pengamat pasar uang Ariston Tjendra saat dihubungi mengatakan, rupiah mungkin berbalik melemah pada Rabu ini karena pelaku pasar mengantisipasi rilis notulen rapat kebijakan moneter bank sentral AS The Fed dini hari nanti."Notulen ini bisa memberikan indikasi potensi kebijakan moneter bank sentral AS akan lebih ketat ke depannya yang bisa mendorong penguatan dolar AS," ujar Ariston, dilansir dari Antara, Rabu, 7 Juli 2021.Sementara dari dalam negeri, kasus baru harian covid-19 yang terus naik dan memecahkan rekor, masih menjadi kekhawatiran pasar yang bisa menekan rupiah."Bila terus naik, dikhawatirkan PPKM darurat akan berlangsung lebih lama dan ini akan menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Ariston.(AHL)