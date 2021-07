Rupiah Kembali Tersungkur ke Rp14.510/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah pada pembukaan perdagangan pagi ini melemah lagi. Mata uang Garuda ini sudah tertekan sejak akhir perdagangan pekan lalu.Mengutip Bloomberg, Senin, 26 Juli 2021, rupiah melemah 17,5 poin atau setara 0,12 persen menjadi Rp14.510 per USD dibandingkan penutupan perdagangan kemarin di level Rp14.492 per USD.Kondisi nilai tukar rupiah sudah terpantau melemah sejak pembukaan perdagangan yang sempat berada pada posisi Rp14.510 per USD.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.505-Rp14.510 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 3,27 persen.Sedangkan mengutip data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan ke posisi Rp14.498 per USD.Sebelumnya Analis Pasar Uang Bank Mandiri Rully Arya mengatakan, rupiah cenderung mengalami volatilitas yang tinggi dengan rentang Rp14.480 per USD hingga Rp14.560 per USD selama pekan kemarin."Dua hal yang menjadi penopang rupiah saat ini. Dari sisi domestik, kondisi ekonomi secara umum relatif stabil, kalau melihat dari surplus neraca perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan yang masih stabil serta inflasi yang juga stabil," ujar Rully, dilansir dari Antara.Sementara dari sisi global, lanjut Rully, perkembangan rupiah dan juga beberapa mata uang negara berkembang lainnya ditopang oleh kebijakan moneter bank sentral AS, Federal Reserve (Fed) yang masih akomodatif dan likuiditas global yang masih cukup tinggi."Namun memang market saat ini dengan masih tingginya ketidakpastian akan dampak pandemi dan kekhawatiran gelombang pandemi yang baru dari varian delta dan ada kecenderungan pergerakan ke arah flight to quality, menyebabkan dolar AS masih cukup kuat dibanding beberapa mata uang utama lainnya," kata Rully.(AHL)