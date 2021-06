Selera Investor Membaik Angkat Gerak Rupiah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu berpotensi menguat seiring membaiknya risk appetite atau selera risiko investor.Pada pukul 10.32 WIB, rupiah menguat 13 poin atau 0,09 persen ke posisi Rp14.267 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.280 per USD.Analis Bank Mandiri Rully Arya Wisnubroto mengatakan, mata uang Garuda ini masih mengikuti perkembangan pergerakan dolar AS terhadap mata uang lainnya."Kecenderungan melemahnya dolar AS karena sentimen risk investor yang membaik, didukung oleh pemulihan ekonomi yang lebih cepat di negara-negara besar," ujar Rully, dilansir dari Antara, Rabu, 2 Juni 2021.Indeks dolar yang mengukur kekuatan dolar terhadap mata uang utama lainnya saat ini berada di level 89,873, turun dibandingkan posisi penutupan sebelumnya yaitu di posisi 89,831.Imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun saat ini berada di level 1,613 persen, turun dibandingkan posisi penutupan sebelumnya 1,615 persen.Hari ini akan dirilis data tenaga kerja di luar sektor pertanian versi Automatic Data Processing (ADP), data klaim pengangguran mingguan, dan data aktivitas jasa AS. Bila data dirilis lebih baik dari perkiraan, maka dolar AS berpotensi menguat.Sedangkan dari domestik, pada hari ini Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis data inflasi Mei 2021. Bank Indonesia memprediksi inflasi pada Mei 2021 sebesar 0,28 persen (mtm)."Dari dalam negeri, sentimen inflasi akan berpengaruh terhadap rupiah," kata Rully.Menurut Rully, rupiah hari ini berpotensi bergerak di kisaran Rp14.260 per USD hingga Rp14.325 per USD.(AHL)