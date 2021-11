Terbawa Sentimen Global, IHSG Naik 0,77%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) naik pada penutupan hari ini. IHSG bergerak pada rentang 6.592 hingga 6.637. IHSG naik seiring dengan pergerakan bursa saham Amerika Serikat (AS) yang juga menguat. IHSG naik 0,77 persen atau 50,51 poin ke level 6.632 pada penutupan perdagangan Senin, 8 November 2021. Volume perdagangan sebesar 16,7 miliar. Dalam setahun IHSG sudah naik sebanyak 23,36 persen.Pada penutupan pekan lalu, pasar AS bergerak menguat. Indeks Dow Jones naik 0,56 persen, S&P 500 menguat 0,37 persen, Nasdaq menguat 0,2 persen. Isu yang kemungkinan menjadi perhatian pelaku pasar pekan ini rilis yakni data inflasi AS, rilis data PDB UK, dan pertemuan pemimpin Partai Komunis di Tiongkok terkait tiga periode jabatan Presiden Xi Jinping.Terjadi penambahan 444 kasus baru covid-19 pada Minggu, 7 November, dengan positive rate sebesar 0,3 persen. Sejauh ini, telah ditemukan sebanyak 4,25 juta kasus covid-19 di Indonesia, dengan 4,09 juta pasien sembuh (recovery rate: 96,4 persen, kasus aktif: 10,8 ribu ).Terkait vaksinasi, sejauh ini sudah ada 125 juta orang di Indonesia telah menerima dosis pertama vaksin covid-19 (+949 ribu pada Minggu) dan 78,9 juta telah menerima dosis kedua (+880 ribu pada Minggu).Bloomberg melansir mata uang rupiah ke level Rp14.260 per USD atau naik 71 poin. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah berada pada level Rp14.252 per USD atau naik 0,82 persen. Bank Indonesia merekam mata uang rupiah berada pada level Rp14.445 per USD.