Ini Penyebab Rupiah Bangkit di Awal Pekan

Jakarta: Kurs rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin pagi, menguat seiring pelaku pasar yang masih optimistis terhadap pemulihan ekonomi global Rupiah dibuka menguat 25 poin atau 0,17 persen ke posisi Rp14.428 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.453 per USD.Pengamat pasar uang Ariston Tjendra saat dihubungi mengatakan kekhawatiran pasar terhadap kenaikan kasus covid-19 dan tapering telah menekan aset berisiko. Sehingga mendorong penguatan dolar AS terhadap nilai tukar mata uang lainnya pekan lalu."Kekhawatiran tersebut kelihatannya masih ada pekan ini. Tapi di pembukaan pasar di awal pekan ini terlihat sentimen pasar lebih positif. Pasar kembali masuk ke aset berisiko memanfaatkan peluang buy on dip (beli saat harga turun)," ujar Ariston, dilansir dari Antara, Senin, 23 Agustus 2021.Indeks saham Asia pagi ini bergerak positif pada pembukaan perdagangan. Sementara nilai tukar regional juga terlihat menguat terhadap dolar AS."Meskipun kondisi ekonomi dibayangi covid-19, tapi pasar juga terlihat masih optimistis terhadap peluang pemulihan ekonomi ke depan. Ini mungkin bisa mendorong penguatan rupiah hari ini terhadap dolar AS," kata Ariston.Sedangkan dari dalam negeri, jumlah kasus harian covid-19 terus menurun. Pada Minggu, 22 Agustus 2021 mencapai 12.408 kasus, sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif covid-19 mencapai 3,98 juta kasus.Sedangkan jumlah kasus meninggal akibat terpapar covid-19 mencapai 1.030 kasus, sehingga totalnya mencapai 126.372 kasus. Sementara itu, jumlah kasus sembuh bertambah sebanyak 24.276 kasus, sehingga total pasien sembuh mencapai 3,55 juta kasus. Dengan demikian, total kasus aktif covid-19 mencapai 306.760 kasus.Ariston mengatakan rupiah hari ini akan bergerak menguat ke kisaran Rp14.423 per USD dengan potensi resisten di kisaran Rp14.460 per USD.(AHL)