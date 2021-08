Kurs Rupiah Pagi Terempas ke Zona Merah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Kamis pagi terpantau melemah ketimbang hari sebelumnya yang berakhir di level Rp14.313 per USD. Mata uang Garuda gagal mempertahankan posisi di zona hijau meski ada katalis positif berupa kasus covid-19 di Tanah Air mulai terkendali.Mengutip Bloomberg, Kamis, 5 Agustus 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka tertekan ke posisi Rp14.330 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.325 hingga Rp14.330 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di level Rp14.150 per USD.Sementara itu, kurs dolar Amerika Serikat menguat pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), karena pelaku pasar mencermati data ekonomi terbaru. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,21 persen pada 92,2686.Pada akhir perdagangan di New York, euro turun menjadi USD1,1838 dibandingkan dengan USD1,1863 di hari sebelumnya, dan poundsterling Inggris turun menjadi USD1,3887 dibandingkan dengan USD1,3915 di hari sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7382 dibandingkan dengan USD0,7393.Kemudian dolar AS dibeli 109,46 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 109,11 yen Jepang pada hari sebelumnya. Dolar AS meningkat menjadi 0,9063 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9041 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2551 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2537 dolar Kanada.Di sisi data, perusahaan data penggajian Automatic Data Processing (ADP) melaporkan, perusahaan swasta di Amerika Serikat menambahkan 330 ribu pekerjaan pada Juli. Ekonom yang disurvei oleh The Wall Street Journal memperkirakan kenaikan 653 ribu.Laporan ADP datang dua hari sebelum laporan ketenagakerjaan bulanan penting yang dirilis oleh Biro Statistik Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja, yang akan mencakup data ketenagakerjaan dari sektor swasta dan pemerintah.Di sisi lain, saham-saham di bursa Wall Street berakhir beragam pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), karena data pekerja sektor swasta negara itu lebih lemah dari perkiraan. Selain itu, para investor juga terus mencermati lonjakan kasus infeksi covid-19 karena bisa berdampak terhadap perekonomian.(ABD)