Ekonom Prediksi BI akan Normalisasi Suku Bunga Acuan pada Semester II

Jakarta: Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau The Federal Reserve secara resmi telah menaikkan suku bunga acuan mereka sebesar 75 basis poin (bps) atau 0,75 persen. Dengan kenaikan ini, suku bunga acuan The Fed pun akan mencapai kisaran 1,5 persen hingga 1,75 persen, dan merupakan peningkatan terbesar sejak 1994.Menanggapi hal tersebut, Kepala Ekonom Permatabank Josua Pardede mengatakan Bank Indonesia (BI) tentu akan merespons hal ini dengan mempertimbangkan untuk menormalisasi suku bunga acuannya pada semester II-2022."Terkait dengan arah suku bunga BI ke depannya, BI akan mempertimbangkan untuk menormalisasi suku bunga acuannya pada semester II-2022 ini," ungkapnya kepada Media Indonesia, Kamis, 16 Juni 2022.Lebih lanjut, Josua menambahkan hingga akhir tahun ini, BI diperkirakan akan mempertimbangkan untuk menormalisasi suku bunga acuannya sebesar 50-75 bps dalam rangka menjangkar ekspektasi inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.Sementara itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah menekankan bahwa kenaikan suku bunga The Fed yang begitu tinggi akan membuat spread yield surat berharga negara (SBN) menyempit dan berpotensi mendorong keluarnya modal asing.Menurutnya, jika BI tidak segera menaikkan suku bunga acuan, dia memperkirakan modal asing akan keluar, walaupun tidak besar karena porsi modal asing di dalam negeri memang sudah menurun."Tetapi keluarnya modal asing dan tidak adanya aliran modal asing yang masuk, jelas akan menekan nilai tukar rupiah . Rupiah bisa melemah. Indeks harga saham pasti akan terkoreksi, harga SUN akan turun, pembiayaan fiskal akan sulit. Jadi saya kira BI harus segera melakukan penyesuaian suku bunga acuan atau menaikkan BI7DRR setidaknya 25 bps atau bahkan 50 bps," tegas Piter.Perlu diketahui, The Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 bps menjadi 1,75 persen pada rapat FOMC bulan ini. Kenaikan tersebut mempertimbangkan kondisi di pasar tenaga kerja AS yang masih ketat serta inflasi AS yang juga masih cenderung tinggi.Meskipun demikian, Gubernur Fed Jerome Powell memberikan komentar kedepannya The Fed akan mempertimbangkan perkembangan inflasi AS dalam menentukan arah suku bunga kedepannya apakah menaikkan 50 bps atau 75 bps.Selain itu, Fed juga merilis proyeksi indikator ekonomi AS di mana Fed menurunkan proyeksi pertumbuhan AS serta menaikkan proyeksi tingkat pengangguran AS dalam tiga tahun mendatang.Setelah pernyataan Powell tersebut, dolar index, yang mengukur kinerja dolar AS terhadap mata uang utama cenderung melemah diikuti dengan penurunan yield UST. Nilai tukar rupiah pada hari ini juga diperdagangkan menguat tipis ke level Rp14.730 per USD dan yield SUN 10 tahun juga cenderung turun ke level 7,36 persen.