Rupiah Masih Melempem

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(AHL)

Jakarta: Kurs rupiah hingga penutupan perdagangan sore ini masih berada di zona merah . Sejak pembukaan perdagangan pagi, mata uang Garuda itu sudah tertekan.Mengutip Bloomberg, Selasa, 22 Maret 2022, rupiah melemah di level Rp14.348 per USD dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya yang berada di posisi Rp14.336 per USD.Namun demikian, jika dibandingkan dengan pembukaan perdagangan pagi ini, nilai tukar rupiah sudah bergerak menguat hingga 11,5 poin atau setara 0,08 persen.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.345-Rp14.361 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 0,60 persen.Sementara itu melansir data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan ke posisi Rp14.360 per USD. Gerak rupiah terpantau melemah hingga 22 poin dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp14.338 per USD.Sedangkan berdasarkan data kurs referensi Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan ke posisi Rp14.358 per USD.Melansir Antara, kurs rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan pagi sudah melemah karena tertekan komentar agresif Gubernur The Fed Jerome Powell. "Dolar AS menguat karena Powell mengatakan inflasi terlalu tinggi dan menambahkan bahwa suku bunga dapat meningkat lebih banyak," tulis Tim Riset Monex Investindo Futures dalam kajiannya.Powell pada pidato semalam menyebutkan kekhawatiran inflasi yang terus naik akibat perang di Ukraina, akan mendorong segala upaya bagi The Fed untuk memeranginya, termasuk menaikkan tingkat suku bunga acuan secara agresif. Powell membuka kemungkinan kenaikan suku bunga lebih besar dari 25 basis poin dalam setiap kebijakannya.Dengan menimbang tingginya inflasi yang berjalan, hal itu dipandang sebagai langkah agresif dan telah menopang dolar AS menguat.The Fed telah menaikkan suku bunga utamanya sebesar 25 basis poin minggu lalu untuk pertama kalinya sejak 2018 karena upaya untuk memerangi kenaikan harga-harga sambil mencoba menghindari kesalahan kebijakan yang dapat mengirim ekonomi AS ke dalam resesi. Investor sekarang fokus pada potensi kecepatan dan ukuran kenaikan suku bunga di masa depan.