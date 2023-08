Pembukaan Perdagangan, Rupiah Melemah 0,16%

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Mata uang rupiah melemah pada pembukaan perdagangan hari ini. Rupiah bergerak pada kisaran Rp15.187 sampai dengan Rp15.216 per USD. Rupiah melemah setelah peringkat beberapa bank kecil AS alami koreksi rating dari Moody's.Melansir Investing.com, Rabu, 9 Agustus 2023, mata uang rupiah melemah 0,13 persen atau 19,2 bps ke level Rp15.206 per USD. Dalam setahun, mata uang rupiah sudah melemah sebesar 2,3 persen.Sementara itu, dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), setelah Moody's menurunkan peringkat beberapa bank AS kecil hingga menengah dan inflasi Jerman melambat pada Juli.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,47 persen menjadi 102,5205 pada akhir perdagangan.Sementara investor mengantisipasi laporan inflasi AS Juli untuk menunjukkan ketahanan, beberapa komentar yang relatif hawkish dari beberapa pejabat The Fed mengangkat imbal hasil dolar AS.Gubernur Fed Michelle Bowman mengatakan kenaikan suku bunga tambahan kemungkinan akan diperlukan untuk menurunkan inflasi ke target dua persen.Sementara itu, Moody's memangkas peringkat kredit beberapa bank kecil hingga menengah AS dan mengatakan akan menurunkan peringkat beberapa pemberi pinjaman terbesar di negara itu.Lembaga pemeringkat itu memperingatkan kekuatan kredit sektor perbankan kemungkinan akan diuji oleh risiko pendanaan dan profitabilitas yang lebih lemah.