Betah di Zona Merah, Rupiah Pagi di Level Rp14.267/USD

Jakarta: Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan pagi ini terpantau melemah.Mengutip Bloomberg, Jumat, 17 September 2021, rupiah dibuka pada level Rp14.267 per USD, melemah 15 poin atau 0,11 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di posisi Rp14.243 per USD.Pada pembukaan perdagangan pagi ini, rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.267-Rp14.269 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 1,55 persen.Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, pergerakan mata uang Garuda masih berpotensi menguat ditopang oleh terkendalinya Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia.Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI), ULN RI pada Juli 2021 sebesar USD415,7 miliar atau setara dengan Rp5.902 triliun (asumsi kurs Rp14.200 per USD).Hal tersebut disebabkan oleh perlambatan ULN pemerintah yang pada akhir Juli 2021 mencapai USD205,9 miliar atau sekitar Rp2.923 triliun. Angka itu tumbuh 3,5 persen, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan Juni 2021 sebesar 4,3 persen."Di samping itu, hal tersebut juga terjadi karena adanya penurunan posisi Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan pembayaran neto pinjaman bilateral di tengah penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan dampak pandemi covid-19," papar Ibrahim.