Rupiah Bisa Ambil Untung dari Data Inflasi AS

Jakarta: Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis berpotensi menguat setelah data inflasi Amerika Serikat (AS) terbaru tak sesuai ekspektasi.Rupiah dibuka menguat tiga poin atau 0,02 persen ke posisi Rp14.380 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.383 per USD."Rupiah mungkin bisa menguat terhadap dolar AS hari ini setelah data indikator inflasi AS, indeks harga konsumen, semalam menunjukkan kenaikan inflasi tidak setinggi ekspektasi semula," kata pengamat pasar uang Ariston Tjendra saat dihubungi, dilansir dari Antara, Kamis, 12 Agustus 2021.Departemen Tenaga Kerja AS mengumumkan indeks harga konsumen (IHK) meningkat 0,5 persen secara bulanan (mom) pada Juli dibandingkan Juni 0,9 persen (mom) dan merupakan penurunan terbesar inflasi dalam 15 bulan."Hasil data tersebut menyingkirkan sementara isu tapering atau pengetatan moneter, sehingga dolar AS melemah terhadap nilai tukar lainnya," ujar Ariston.Meskipun demikian, lanjutnya, tingkat inflasi di AS masih tinggi di kisaran lima persen, di atas target The Fed di kisaran dua persen.Menurut Ariston, isu tapering berpeluang kembali lagi bila data-data ekonomi AS terus menunjukkan perbaikan di tengah pandemi. "Di sisi lain, kekhawatiran pasar terhadap pandemi masih berpeluang menahan penguatan nilai tukar aset berisiko," katanya.Terkait pandemi, jumlah kasus harian covid-19 di Tanah Air pada Rabu, 11 Agustus 2021 mencapai 30.625 kasus sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif covid-19 mencapai 3,75 juta kasus.Sedangkan jumlah kasus meninggal akibat terpapar covid-19 bertambah 1.579 kasus sehingga totalnya mencapai 112.198 kasus. Sementara itu, sebanyak 3,21 juta orang telah dinyatakan sembuh sehingga total kasus aktif covid-19 mencapai 426.170 kasus.Ariston mengatakan rupiah hari ini berpotensi menguat ke area Rp14.350 per USD dengan potensi resisten di kisaran Rp14.440 per USD.(AHL)