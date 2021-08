Kurs Rupiah Pagi Tertekan di Rp14.375/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Selasa terpantau melemah ketimbang hari sebelumnya yang berakhir di level Rp14.362 per USD. Mata uang Garuda gagal meredam keperkasaan mata uang Paman Sam meski kasus covid-19 di Amerika Serikat (AS) tengah melonjak.Mengutip Bloomberg, Selasa, 10 Agustus 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka melemah ke posisi Rp14.375 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.375 hingga Rp14.390 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di level Rp14.343 per USD.Sementara itu, dolar Amerika Serikat menguat pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), di tengah pelemahan euro dan poundsterling Inggris. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,16 persen menjadi 92,9410.Pada akhir perdagangan di New York, euro turun menjadi USD1,1741 dari USD1,1758 di hari sebelumnya, dan poundsterling Inggris turun menjadi USD1,3852 dibandingkan dengan USD1,3877 di hari sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7335 dibandingkan dengan USD0,7352.Sedangkan dolar AS dibeli pada 110,28 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 110,20 yen Jepang pada hari sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9200 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9150 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2572 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2559 dolar Kanada.Pada Jumat lalu, indeks dolar melonjak 0,58 persen, setelah data menunjukkan laporan ketenagakerjaan AS bulan Juli lebih kuat dari yang diperkirakan.Di sisi lain, saham-saham Amerika Serikat berakhir bervariasi pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), terseret oleh pelemahan menyeluruh di sektor energi. Selain itu, para investor terus memantau lonjakan kasus infeksi covid-19 karena berpotensi menekan pemulihan ekonomi.Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) turun 106,66 poin, atau 0,30 persen, menjadi 35.101,85. Indeks S&P 500 turun 4,17 poin, atau 0,09 persen, menjadi 4.432,35. Sedangkan indeks Komposit Nasdaq naik 24,42 poin atau 0,16 persen menjadi 14.860,18.Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan sektor energi turun sebanyak 1,48 persen, memimpin penurunan. Sedangkan sektor kelompok perawatan kesehatan melonjak sebanyak 0,38 persen, melampaui yang lainnya.(ABD)