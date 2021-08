Dibayangi Sentimen Tapering, IHSG Masih Berpotensi Menguat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) pada awal pekan ini diprediksi masih berpotensi menguat. Penguatan ini terjadi di tengah optimisme bursa global karena kekhawatiran tentang tapering mereda."Selanjutnya investor akan menanti data PMI manufaktur dari beberapa negara seperti Amerika Serikat (AS), Jerman, dan Eropa," ujar Technical Analyst & Head of Research Lanjar Nafi, dalam hasil risetnya, dikutip Medcom.id, Senin, 23 Agustus 2021.Pada perdagangan pagi ini indeks Nikkei naik 1,11 persen dan Topix menguat 1,46 persen dibuka optimistis menyusul penguatan di bursa AS dengan pendapatan perusahaan Jepang yang solid.Di tempat lain, tindakan keras Beijing membuat saham Tiongkok yang terdaftar di AS menderita kerugian mingguan terpanjang dalam satu dekade meskipun ada kenaikan pada Jumat."Komoditas tetap menjadi fokus, setelah jatuhnya bahan mentah seperti minyak mentah dan tembaga dan melemahnya mata uang terkait komoditas. Harga minyak WTI naik 0,85 persen rebound pagi ini. Sementara harga batu bara melemah 2,65 persen, timah turun 3,51 persen, dan cenderung melemah.Mayoritas bursa AS mengalami penguatan di perdagangan akhir pekan. Indeks DJIA naik 0,65 persen, indeks S&P500 menguat 0,81 persen, dan Nasdaq naik 1,19 persen. Ketiganya kompak naik di tengah meredanya kekhawatiran tentang apakah Federal Reserve AS dapat mulai memperketat kebijakan moneter dovish-nya lebih cepat dari yang diharapkan.Adapun pekan lalu, pasar keuangan terguncang oleh spekulasi pemulihan global bisa kehilangan momentum tepat ketika bank sentral bersiap-siap untuk mengurangi langkah-langkah dukungan.Presiden Federal Reserve Dallas Robert Kaplan mengatakan dia terbuka untuk menyesuaikan pandangannya bahwa Fed harus mulai mengurangi program pembelian asetnya lebih cepat daripada nanti jika varian delta tetap ada dan mengganggu kemajuan ekonomi.Sementara dari komoditas, harga minyak WTI turun 2,43 persen dengan penurunan beruntun terpanjang sejak 2019 karena dolar menguat, setelah Federal Reserve mengisyaratkan akan mulai mengurangi stimulus dan kebangkitan virus menimbulkan keraguan tentang pertumbuhan permintaan.(AHL)