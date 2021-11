Awali Pekan, IHSG Diramal Bangkit dari Keterpurukan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Samuel Research Team memperkirakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bakal bangkit dari keterpurukan pada perdagangan hari ini. Keyakinan itu muncul meski Federal Reserve telah mengumumkan siap mengimplementasikan pengurangan pembelian asetnya di November ini."Pagi ini Kospi dibuka melemah 0,37 persen dan Nikkei dibuka menguat 0,31 persen. Kami memperkirakan IHSG akan rebound hari ini, seiring dengan sentimen pergerakan bursa global dan regional," sebut Samuel Research Team, dalam riset hariannya, Senin, 8 November 2021.Pada penutupan pekan lalu, pasar AS bergerak menguat. Indeks Dow Jones naik 0,56 persen, S&P 500 menguat 0,37 persen, Nasdaq menguat 0,2 persen. Isu yang kemungkinan menjadi perhatian pelaku pasar pekan ini rilis yakni data inflasi AS, rilis data PDB UK, dan pertemuan pemimpin Partai Komunis di Tiongkok terkait tiga periode jabatan Presiden Xi JinpingPasar komoditas terpantau bergerak mayoritas menguat pada Jumat lalu. Minyak WTI meningkat 2,99 persen ke level USD81 per bbl, Brent meningkat 0,6 persen ke level USD81 per bbl. Harga batu bara meningkat 0,75 persen ke level USD155 per ton, nikel menguat 1,47 persen ke level USD19,422 per ton, dan CPO melemah 2,33 persen ke level MYR5,319 per ton.Bursa Asia ditutup melemah pada Jumat, 5 November. Kospi melemah 0,47 persen, Nikkei melemah 0,61 persen, Hang Seng melemah 1,5 persen, dan Shanghai melemah satu persen. Indeks EIDO ditutup menguat 0,86 persen, sementara IHSG ditutup melemah 0,07 persen pada perdagangan Jumat lalu, 5 November ke level 6.581.Terjadi penambahan 444 kasus baru covid-19 pada Minggu, 7 November, dengan positive rate sebesar 0,3 persen. Sejauh ini, telah ditemukan sebanyak 4,25 juta kasus covid-19 di Indonesia, dengan 4,09 juta pasien sembuh (recovery rate: 96,4 persen, kasus aktif: 10,8 ribu ).Terkait vaksinasi, sejauh ini sudah ada 125 juta orang di Indonesia telah menerima dosis pertama vaksin covid-19 (+949 ribu pada Minggu) dan 78,9 juta telah menerima dosis kedua (+880 ribu pada Minggu).