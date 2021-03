Sore Ini Kurs Rupiah Masih Melemah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah hingga penutupan perdagangan sore ini terpantau masih melemah . Namun demikian, pelemahan kurs rupiah tidak setajam perdagangan pagi.Mengutip Bloomberg, Senin, 1 Maret 2021, rupiah menguat hingga 20 poin atau setara 0,14 persen menjadi Rp14.255 per USD dibandingkan penutupan perdagangan kemarin di level Rp14.235 per USD.Kondisi nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan sudah tertekan dan berada pada posisi Rp14.255 per USD. Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.255-Rp14.301 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 1,46 persen.Sedangkan mengutip data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di posisi Rp14.250 per USD pada sore ini. Jika dibandingkan dengan perdagangan kemarin, rupiah terpantau terkoreksi hingga 25 poin atau setara 0,18 persen.Sementara berdasarkan data kurs Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di posisi Rp14.300 per USD.Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin pagi terpantau bergerak melemah menjelang rilis data inflasi Februari 2021."Sepertinya volatilitas rupiah akan kembali meningkat pada minggu ini," kata analis Bank Mandiri Rully Arya Wisnubroto, dilansir dari Antara, Senin, 1 Maret 2021.Menurut Rully, data-data dari dalam negeri kemungkinan besar masih akan kondusif, seperti inflasi yang diperkirakan masih stabil."Tekanan akan banyak dipengaruhi oleh sentimen luar negeri, yaitu kenaikan imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun. Beberapa hari memang emerging currencies cenderung melemah signifikan," ujar Rully.(AHL)