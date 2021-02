Pembukaan Pasar: Rupiah Tak Bergeming di Rp14.020/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Kamis pagi terlihat bergerak stabil ketimbang hari sebelumnya yang berada di level Rp14.020 per USD. Ekonomi Amerika Serikat (AS) yang mulai pulih membuat mata uang Paman Sam kian bertenaga dan sulit dikalahkan mata uang Garuda.Mengutip Bloomberg, Kamis, 18 Februari 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka stabil di level Rp14.020 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.020 hingga Rp14.022 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.845 per USD.Sementara itu, kurs dolar Amerika Serikat menguat pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Data-data positif yang menggambarkan ekonomi semakin cerah dan tanda-tanda penguatan inflasi membantu greenback menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya.Indeks dolar, ukuran kekuatan mata uang AS terhadap enam mata uang utama lainnya, terus pulih dari level terendah tiga minggu pada Jumat, 12 Februari, dan terakhir 0,25 persen lebih tinggi pada 90,933.Bitcoin menyentuh rekor tertinggi USD52.338,85, sehari setelah menyelesaikan rintangan psikologis USD50 ribu untuk pertama kali. Hal ini mendorong beberapa analis untuk memperingatkan bahwa level saat ini mungkin tidak berkelanjutan di tengah meningkatnya volatilitas mata uang kripto.Data penjualan ritel, output industri, dan harga produsen AS memberikan kejutan kenaikan yang kuat, menandakan pemulihan ekonomi dari resesi pandemi mendapatkan momentum saat penerapan vaksin berlangsung.“Data penjualan ritel hari ini tidak hanya lebih kuat dari yang diharapkan, tetapi juga menghancurkan perkiraan. Sama dengan output industri,” kata Kepala Strategi Pasar Bannockburn Forex Marc Chandler, di New York.Federal Reserve AS merilis risalah dari pertemuan kebijakan moneter 26-27 Januari, di mana para peserta menyatakan perlunya untuk tetap waspada di tengah tanda-tanda rebound ekonomi baru-baru ini, membahas inflasi jangka pendek yang diharapkan, dan menegaskan komitmennya untuk menjaga kebijakan akomodatif guna mendukung pasar pekerjaan yang sakit.Meski demikian, risalah itu mengandung sedikit kejutan. “Secara umum (risalah Fed) tidak memasukkan banyak informasi baru. Apa yang pasar nantikan adalah kesaksian Powell (Ketua Fed) minggu depan," pungkas Chandler.(ABD)