Kurs Rupiah Sore Ini Masih Keok

Jakarta: Kurs rupiah belum menunjukkan taringnya terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Mata uang Garuda ini terpantau masih melemah, terseret faktor eksternal.Mengutip data Bloomberg, Selasa, 9 Maret 2021, pada penutupan perdagangan hari ini, Rupiah melemah 45 poin atau setara 0,31 persen yakni berada di posisi Rp14.405 per USD.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di zona merah pada posisi Rp14.400 per USD. Rupiah melemah 15 poin atau setara 0,10 persen dari Rp14.385 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Begitu pula dengan data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.468 per USD atau melemah 78 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.390 per USD.Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengungkapkan Dewan Perwakilan Rakyat AS berharap untuk mengambil tagihan untuk paket stimulus USD1,9 triliun paling lambat Rabu pagi setempat. Setelah disahkan, RUU tersebut akan dibawa ke Presiden AS Joe Biden untuk ditandatangani menjadi undang-undang."Menteri Keuangan AS Janet Yellen menambahkan pada hari Senin bahwa paket tersebut akan menyediakan sumber daya yang cukup untuk mendorong pemulihan ekonomi AS yang sangat kuat dan sebagai 'alat' untuk menangani inflasi," ujar Ibrahim dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Selasa, 9 Maret 2021.(Des)