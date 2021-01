Rupiah Diramal Melempem Hari Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) diperkirakan melemah jelang Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) yang membahas mengenai arah kebijakan moneter, terutama terkait suku bunga acuan. Diharapkan terdapat katalis positif guna memperkuat gerak rupiah di zona hijau."Kami memproyeksikan nilai tukar rupiah akan melemah ke level Rp14.150 per USD. Indeks dolar diperkirakan menguat ke level 90,9 hari ini, didorong oleh kekhawatiran bahwa Biden akan memilih untuk melakukan lockdown setelah pelantikannya," kata Analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail, dalam risetnya, Selasa, 19 Januari 2021.Sementara itu, imbal hasil obligasi AS bertenor 10 tahun kemungkinan menurun ke level 1,06 persen, terutama disebabkan penurunan penjualan ritel AS sebesar minus 0,7 persen pada Desember, lebih buruk dari ekspektasi. Rupiah, tambahnya, kemungkinan melemah menjelang RDG BI pada 20-21 Januari."Yang akan menetapkan suku bunga acuan," ucapnya.Sementara itu, USD menguat untuk hari ketiga berturut-turut pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), mencapai level tertinggi empat minggu. Penguatan terjadi ketika penghindaran risiko melanda pasar uang, menjatuhkan dolar Australia dan pound Inggris lebih rendah.Dengan pasar AS tutup untuk liburan pada Senin waktu setempat dan Joe Biden akan dilantik sebagai Presiden AS berikutnya pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Mata uang-mata uang utama tetap dalam kisaran sempit, mengawasi dengan cermat sikap pemerintah baru terhadap mata uang tersebut.Menurut Wall Street Journal Presiden Donald Trump yang akan segera habis masa jabatannya secara terbuka mencerca kekuatan dolar selama bertahun-tahun, tetapi Janet Yellen, pilihan Biden untuk mengambil alih Departemen Keuangan AS, diperkirakan membuat jelas bahwa Amerika Serikat tidak mencari dolar yang lebih lemah.Selain itu, rencana Biden untuk paket stimulus USD1,9 triliun telah memicu kenaikan imbal hasil surat utang Pemerintah AS dan membalikkan penurunan nilai dolar di akhir tahun lalu. Indeks dolar naik ke level tertinggi satu bulan dan terakhir diperdagangkan di 90,94, level tertinggi sejak 21 Desember."Saya memperkirakan perbedaan dalam stimulus fiskal menjadi kekuatan pendorong untuk kinerja relatif mata uang tahun ini karena terkait langsung dengan cerita pemulihan ekonomi," kata Ahli Strategi Investasi Northern Trust Asset Management Wouter Sturkenboom.(ABD)