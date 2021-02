Ini Faktor yang Bikin Rupiah Menguat Lagi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ibrahim menekankan inflasi tetap menjadi perhatian, dengan prediksi bahwa permintaan yang terpendam dan efek basis rendah dari guncangan 2020 akan mendorong lonjakan angka berita utama pada musim semi. Skenario seperti itu dapat menguji tekad Fed.Ketua Federal Reserve Jerome Powell juga memperingatkan pasar kerja AS yang masih jauh dari pemulihan penuh. Ia juga menyerukan upaya nasional yang luas untuk membuat warga AS kembali bekerja pascapandemi.Powell juga mencatat bahwa pengangguran masih tinggi. Untuk mengulanginya, bank sentral merancang kerangka kebijakan baru yang dapat mengakomodasi inflasi tahunan di atas dua persen untuk beberapa waktu sebelum menaikkan suku bunga."Kebijakan tersebut akan bertahan dalam waktu yang sangat lama, dan itu akan berdampak negatif bagi dolar AS. Hal itu juga menjadi latar belakang bahwa dolar AS tidak dapat naik sementara," jelasnya.Faktor positif internal juga didorong langkah Bank Indonesia (BI) yang kemungkinan akan menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 3,5 persen untuk periode Februari 2021. Ini didukung kinerja pertumbuhan ekonomi 2020 yang mengecewakan dan perlunya upaya ekstra untuk mendorong pertumbuhan ekonomi untuk 2021."Salah satu caranya dengan menurunkan suku bunga acuan. Saat suku bunga rendah, maka pengusaha dan rumah tangga akan terangsang untuk mengambil kredit sehingga akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi," tutur Ibrahim.Di samping itu, tekanan inflasi juga sangat minim. Pada Januari 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terjadi inflasi sebesar 0,26 persen (mtm) dan 1,55 persen (yoy), melambat dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 0,45 persen (mtm) dan 1,68 persen (yoy). Sedangkan di bulan Februari ada kemungkinan inflasi di 0,01 persen (mtm) dan 1,25 persen (yoy)."Selain itu, nilai tukar rupiah saat ini relatif stabil bahkan cenderung menguat. Oleh karena itu apabila Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 3,5 persen, itu sangat dimungkinkan karena pertumbuhan ekonomi perlu ada pendorong yang pasti, terutama dari otoritas Bank Indonesia di tengah risiko kasus covid-19 yang masih tinggi sehingga bisa mengganggu normalisasi ekonomi," urainya."Untuk perdagangan minggu depan, tepatnya Senin, mata uang rupiah masih berfluktuatif walaupun akhirnya ditutup menguat tipis di rentang Rp13.950 per USD sampai Rp13.990 per USD," tutup Ibrahim.