Rupiah Pagi Melempem ke Rp14.859/USD

(HUS)

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan hari ini melemah. Ini karena imbal hasil mengambil sebagian dari kemilau mata uang, dengan investor mempertimbangkan risiko resesi dari kenaikan suku bunga Federal Reserve yang agresif.Mengutip data Bloomberg, rupiah dibuka di level Rp14.859 per USD. Mata uang Garuda tersebut turun tujuh poin atau setara 0,04 persen dari Rp14.852 per USD pada perdagangan hari sebelumnya. Rupiah berada pada rentang Rp14.859 per USD sampai Rp14.868 per USD dengan year to date (ytd) return 4,18 persen. Sedangkan menukil data Yahoo Finance, rupiah berada di level Rp14.845 per USD.Sementara itu, kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta juga melemah 14 poin atau 0,1 persen ke posisi Rp14.867 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.853 per USD.Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi mengungkapkan pergerakan rupiah pada perdagangan hari ini diwarnai sentimen negatif pasar keuangan global, sehingga besar kemungkinan rupiah akan kembali berada di zona merah."Mata uang rupiah pada hari ini kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp14.840 per USD hingga Rp14.890 per USD," jelas Ibrahim dalam analisis hariannya, dikutip Kamis, 30 Juni 2022.Dijelaskan lebih lanjut, pembuat kebijakan Federal Reserve menjanjikan kenaikan suku bunga cepat lebih lanjut untuk menurunkan inflasi yang tinggi, tetapi mendorong kembali terhadap meningkatnya kekhawatiran di kalangan investor dan ekonom biaya pinjaman yang lebih tinggi akan memicu penurunan tajam.Presiden Fed New York John Williams dan Mary Daly dari San Francisco mengatakan bahwa mereka harus mendinginkan inflasi tetapi bersikeras bahwa soft landing masih mungkin dilakukan. Suku bunga dan imbal hasil obligasi yang lebih tinggi akan mengurangi permintaan emas karena tidak menghasilkan bunga."Conference Board (CB) kepercayaan konsumen jatuh ke level terendah 16-bulan pada bulan Juni karena inflasi yang tinggi membuat konsumen khawatir tentang perlambatan ekonomi," pungkas Ibrahim.