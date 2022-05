Awas Boncos! Kurs Rupiah Punya Potensi Melemah Hari Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Selain itu, permasalahan yang terjadi di Tiongkok yakni penguncian di Kota Shanghai juga memberikan pengaruh pada ekonomi global. Kota Shanghai merupakan kota terbesar di Tiongkok dengan 35 juta jiwa."Pada saat Tiongkok mengalami satu permasalahan ekonomi, akan berdampak terhadap ekonomi global, karena Tiongkok 18 persen perekonomian itu ke ekonomi global. Saat Tiongkok bermasalah, di AS bermasalah, ini membuat harga, mata uang, dan komoditas mengalami pelemahan, salah satunya mata uang rupiah," kata Ibrahim, Kamis, 12 Mei 2022.Sementara dari sisi internal, pergerakan rupiah masih dipicu oleh rilis pertumbuhan ekonomi kuartal I-2022 yang sebesar 5,01 persen. Ia mengatakan, meskipun capaian itu lebih baik daripada prediksi beberapa pengamat yang hanya lima persen, namun menurut Menteri BUMN capaian tersebut masih rendah dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya."Kita tahu pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2022 di 5,01 persen itu level yang paling bagus berdasarkan beberapa pengamat karena ekspektasi lima persen. Namun banyak sekali pejabat, terutama Menteri BUMN yang menyatakan 5,01 itu paling kecil dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya terutama Vietnam," tuturnya.Seperti diketahui, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Kamis pagi terpantau menguat tipis ketimbang penutupan perdagangan di hari sebelumnya di posisi Rp14.554 per USD. Mata uang Garuda mampu perkasa di tengah tingkat inflasi AS masih akan tinggi yang akhirnya memperlambat kebijakan moneter agresif dari The Fed.Mengutip Bloomberg, Kamis, 12 Mei 2022, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat di posisi Rp14.545 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.539 hingga Rp14.551 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di level Rp14.517 per USD.