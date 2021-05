Baru Menguat, Rupiah Jeblok Lagi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah pada pembukaan perdagangan pagi ini kembali melemah . Mata uang Garuda ini mengikuti jejak kurs dolar AS yang sudah melemah dua hari berturut-turut.Mengutip Bloomberg, Rabu, 19 Mei 2021, rupiah melemah hingga 40 poin atau setara 0,28 persen menjadi Rp14.312 per USD dibandingkan penutupan perdagangan kemarin di level Rp14.272 per USD.Kondisi nilai tukar rupiah sudah terpantau melemah sejak pembukaan perdagangan yang sempat berada pada posisi Rp14.295 per USD. Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.287-Rp14.314 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 1,87 persen.Sedangkan mengutip data Yahoo Finance, mata uang Garuda ini diperdagangkan ke posisi Rp14.295 per USD.Pergerakan kurs rupiah pada perdagangan hari ini sebelumnya diprediksi masih akan menguat. Gerak mata uang Garuda ini ditaksir akan dibuka berfluktuatif."Mata uang rupiah kemungkinan dibuka fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp14.250 per USD hingga Rp14.290 per USD," ujar Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam keterangan resminya, Rabu, 19 Mei 2021.Pada perdagangan Selasa, rupiah akhirnya berhasil menyalip dolar Amerika Serikat (AS) setelah babak belur dalam beberapa hari terakhir. Mata uang Garuda tersebut menguat imbas sentimen positif dari faktor eksternal."Dolar turun terhadap mata uang lainnya, karena investor meningkatkan taruhan bahwa Federal Reserve AS tidak akan menaikkan suku bunga dalam waktu dekat dan adanya kekhawatiran atas laju pemulihan global merayap kembali menyusul gejolak kasus covid-19 di beberapa bagian Asia," ungkap Ibrahim.Ibrahim menjelaskan bahwa pandemi ini memusnahkan 'seluruh keluarga' di desa-desa di India, dengan lebih banyak orang mengatakan skala krisis jauh lebih besar daripada yang diungkapkan angka resmi.(AHL)