Rupiah Sore Menguat ke Level Rp14.252/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa, 5 Oktober 2021 terpantau menguat.Melansir Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap USD beranjak ke level Rp14.252 per USD, menguat 14 poin atau setara 0,10 persen dari posisi Rp14.270 per USD pada pembukaan perdagangan pagi.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah menguat pada posisi Rp14.250 per USD. Rupiah naik 15 poin atau setara 0,11 persen dari Rp14.310 per USD di pembukaan perdagangan hari ini.Melansir Antara, dolar melayang di bawah level tertinggi satu tahun terhadap mata uang utama lainnya di sesi Asia. Para pedagang menunggu data utama penggajian AS pada akhir pekan sebagai petunjuk terkait tapering The Fed dan awal kenaikan suku bunga.Indeks dolar yang mengukur mata uang AS terhadap enam rivalnya hampir datar di 93,845, sedikit berkurang sejak mencapai puncaknya pada Kamis pekan lalu di 94,504, tertinggi sejak akhir September 2020.