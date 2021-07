Pagi Ini Rupiah Dibuka Belum Bernyali Menguat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Rabu pagi terlihat tertekan ketimbang hari sebelumnya yang berakhir di posisi Rp14.463 per USD. Mata uang Garuda tak bernyali menguat di tengah kasus covid-19 yang kembali mencetak rekor di Tanah Air.Mengutip Bloomberg, Rabu, 14 Juli 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka melemah ke posisi Rp14.475 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.475 hingga Rp14.463 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di level Rp14.316 per USD.Sementara itu, dolar Amerika Serikat menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB) setelah laporan inflasi AS lebih panas dari yang diperkirakan. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, meningkat 0,54 persen pada 92,7538.Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1782 dari USD1,1857 di sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris turun menjadi USD1,3820 dibandingkan dengan USD1,3874 di sesi sebelumnya. Dolar Australia melemah menjadi USD0,7445 dibandingkan dengan USD0,7473.Kemudian dolar AS dibeli 110,59 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 110,33 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS juga menguat menjadi 0,9186 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9154 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,2518 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2465 dolar Kanada.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan indeks harga konsumen (IHK), ukuran inflasi yang dipantau ketat, meningkat sebesar 0,9 persen pada Juni, melebihi perkiraan sebelumnya 0,5 persen oleh para ekonom. Angka tersebut juga merupakan peningkatan terbesar sejak 2008. Sementara kenaikan inflasi tahunan mencapai sebesar 5,4 persen pada Juni.Di sisi lain, Wall Street turun pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Indeks S&P 500 dan Nasdaq berbalik melemah setelah mencapai rekor tertinggi di awal sesi, karena investor mencerna lonjakan harga konsumen pada Juni dan laba dari JPMorgan dan Goldman Sachs yang memulai musim laporan keuangan kuartalan.Indeks Dow Jones Industrial Average terpangkas 107,39 poin atau 0,31 persen menjadi 34.888,79. Indeks S&P 500 berkurang 15,42 poin atau 0,35 persen menjadi 4.369,21. Indeks Komposit Nasdaq berakhir melemah 55,59 poin atau 0,38 persen menjadi 14.677,65.Sebanyak 10 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di wilayah negatif, dengan real estat merosot 1,32 persen, memimpin penurunan. Sementara itu, sektor teknologi menguat 0,44 persen, menjadi satu-satunya kelompok yang memperoleh keuntungan.(ABD)