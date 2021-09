Kembali Melemah, Rupiah Pagi Dibuka di Level Rp14.316/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan pagi ini terpantau melemah dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya.Mengutip Bloomberg, Kamis, 30 September 2021, rupiah dibuka pada level Rp14.316 per USD, melemah 22,5 poin atau 0,16 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di posisi Rp14.292 per USD.Pada pembukaan perdagangan pagi ini, rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.315-Rp14.316 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 1,89 persen.Adapun dolar melonjak ke level tertinggi satu tahun terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB).Melansir Antara, indeks dolar yang mengukur mata uang AS terhadap sekeranjang enam mata uang utama saingannya naik empat hari berturut-turut ke level 94,435, tertinggi sejak akhir September tahun lalu. Indeks terakhir naik 0,7 persen ke level 94,404.Euro termasuk di antara mata uang yang melemah, jatuh di bawah level USD1,16, terendah sejak akhir Juli 2020. Perdagangan terakhir, Euro turun 0,8 persen ke level USD1,1592 .Yen, mata uang yang paling sensitif terhadap naiknya imbal hasil AS karena suku bunga yang lebih tinggi dapat menarik arus modal dari Jepang, menyentuh level terendah 18 bulan terhadap dolar.Dolar naik 112,04 yen, level terkuat sejak akhir Februari tahun lalu, dan terakhir diperdagangkan naik 0,4 persen ke level 111,99 yen. Sementara itu, dolar juga naik ke level tertinggi lebih dari lima bulan di 0,9355 franc.