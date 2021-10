Awal Pekan, Rupiah Terkoreksi ke Rp14.165/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah belum mampu bangkit pada pembukaan perdagangan awal pekan atau Senin pagi. Mata uang Garuda masih loyo terhadap keperkasaan mata uang Paman Sam.Mengutip data Bloomberg, Senin, 25 Oktober 2021, kurs rupiah turun 57 poin atau 0,41 persen ke posisi Rp14.165 per USD dari sebelumnya Rp14.122 per USD.Rupiah berada pada rentang Rp14.165-Rp14.180 per USD dengan year to date return 0,93 persen. Sementara itu, menukil data Yahoo Finance, rupiah anjlok 20 poin atau 0,01 persen ke level Rp14.158 dari Rp14.160.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah juga diperdagangkan naik ke level Rp14.162 per USD dari sebelumnya di level Rp14.133 per USD.Sementara itu, yuan terangkat 108 basis poin menjadi 6,3924 terhadap dolar AS pada perdagangan Senin. Yuan berbalik menguat dari akhir pekan lalu yang anjlok 142 basis poin menjadi 6,4032.Di pasar spot valuta asing Tiongkok, yuan diperbolehkan naik atau turun sebesar 2,0 persen dari tingkat paritas tengahnya setiap hari perdagangan. Kurs tengah yuan terhadap dolar AS didasarkan pada rata-rata tertimbang harga yang ditawarkan oleh pelaku pasar sebelum pembukaan pasar uang antar bank pada setiap hari kerja.