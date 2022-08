Imbas Suku Bunga Tiongkok, Rupiah Melemah

Baca juga: Data Ekonomi Tiongkok Tekan Harga Minyak Dunia

Jakarta: Sehari usai Hari Ulang Tahun ke-77 RI nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah. Pada pembukaan perdagangan Kamis, 18 Agustus 2022, mata uang Garuda berada di level Rp14.768 per USD.Mengutip data Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap USD melemah 26,5 poin atau setara 0,18 persen dari penutupan perdagangan hari sebelumnya di level Rp14.741,5 per USD.Adapun, rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.752 per USD hingga Rp14.779 USD. Sedangkan secara year to date (ytd) return terpantau sebesar 3,54 persen.Sementara menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah pada pagi ini berada di posisi Rp14.765 per USD.Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, tengah menguat terhadap mata uang lainnya lantaran suku bunga yang mengejutkan oleh bank sentral serta data produksi industri Tingkok.Keduanya secara signifikan lebih lemah dari yang diperkirakan. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran atas lesunya permintaan dan akan memicu kekhawatiran resesi.Untuk perdagangan hari ini mata uang rupiah akan bergerak berfluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp14.750-Rp14.820 per USD.