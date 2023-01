Rupiah Menguat Awal Tahun Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah yang pada pembukaan perdagangan awal 2023 menguat 78 poin atau 0,5 persen ke posisi Rp15.495 per USD dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.573 per USD.Mengutip Bloomberg, Senin, 2 Januari 2022, hingga pukul 10.08 WIB rupiah terus menguat menjadi Rp15.565,5 per USD. Rentang pergerakan rupiah berada di kisaran Rp15.495 hingga Rp15.569 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar minus 0,5 persen persen.Sementara berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah melemah satu poin atau 0,64 persen ke posisi Rp15.564 per USD.Menurut Analis DCFX Futures Lukman Leong pekan lalu, pergerakan rupiah masih akan diliputi kekhawatiran terhadap ekonomi global.Beberapa sentimen yang akan memengaruhi gerak rupiah adalah perkembangan kebijakan Tiongkok. Selain itu akan ada rilis data inflasi yang juga akan memengaruhi pergerakannya.Sementara itu, melansir Antara, penguatan rupiah hari ini didukung oleh peningkatan data Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia."Pengumuman Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang disebutkan mengalami peningkatan dari periode sebelumnya mendorong penguatan rupiah," kata Analis Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Revandra Aritama.PMI Manufaktur adalah indeks yang mengukur pertumbuhan industri manufaktur suatu negara. Jika nilainya di atas 50, maka industri manufaktur mengalami ekspansi.PMI Manufaktur indonesia pada Desember 2022 tercatat pada level 50,9, sedangkan pada sebelumnya ada di level 50,3 yang artinya pertumbuhan industri manufaktur Indonesia mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya.