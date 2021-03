Faktor Ini Masih Menghantui Gerak Kurs Rupiah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal pekan diprediksi akan tertekan oleh naiknya imbal hasil obligasi Amerika Serikat (AS).Pada pukul 10.40 WIB rupiah melemah 60 poin atau 0,42 persen ke posisi Rp14.360 per USD dari posisi penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.300 per USD.Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail mengatakan, kenaikan indeks dolar dan imbal hasil (yield) obligasi AS kemungkinan akan mendorong pelemahan rupiah di tengah minimnya sentimen positif dari dalam negeri.Menurut Ahmad, imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun kemungkinan menguat ke level 1,6 persen."Para pelaku pasar berekspektasi akan semakin tingginya tingkat inflasi di AS pasca-adanya tambahan cash transfer dari unemployment benefit bagi warga AS dengan adanya stimulus fiskal tambahan dari pemerintah AS," ujar Ahmad, dalam kajiannya, dilansir dari Antara, Senin, 8 Maret 2021.Stimulus fiskal AS senilai USD1,9 triliun telah diloloskan oleh Senat. Selanjutnya, pengesahan akan dilakukan oleh Kongres AS dan dikirimkan kepada Presiden Joe Biden untuk ditandatangani sebelum batas waktu 14 Maret 2021 dan memperbaharui program bantuan sebelumnya.Sementara itu, lanjut Ahmad, indeks dolar kemungkinan menguat ke level 92 hari ini di tengah kuatnya data pasar tenaga kerja di AS minggu lalu."Tingginya yield US Treasury kemungkinan juga akan mengundang arus modal masuk ke AS dan memperkuat dol??ar AS," kata Ahmad.Nilai tukar rupiah terhadap dolar dengan kurs Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor) hari ini diperkirakan melemah ke level Rp14.400 per USD. Pada Jumat lalu rupiah ditutup melemah 33 poin atau 0,23 persen ke posisi Rp14.300 per USD dari posisi penutupan hari sebelumnya Rp14.267 per USD.(AHL)