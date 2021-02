Analis: IHSG Diharap Mengekor Penguatan Wall Street

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diharapkan bergerak di area positif dengan sentimen positif berasal dari penguatan bursa saham Ameria Serikat (AS) . Sedangkan bursa Wall Street mencetak rekor penutupan tertinggi sepanjang masa setelah pemulihan ekonomi AS terlihat lebih cepat."Pagi ini Indeks Nikkei dibuka dan diperdagangkan di zona positif 0,2 persen, demikian juga Indeks Kospi menguat 0,95 persen. Penguatan bursa AS diharapkan dapat menjadi sentimen positif bagi pergerakan IHSG hari ini," ungkap Samuel Research Team, dalam riset hariannya, Selasa, 9 Februari 2021.Wall Street mencetak rekor penutupan tertinggi sepanjang masa pada Senin waktu setempat (Selasa WIB). Bursa saham Amerika Serikat (AS) terangkat optimisme investor yang dipicu oleh prospek pemulihan ekonomi lebih cepat dari krisis kesehatan global, didorong oleh peningkatan stimulus dan peluncuran vaksin yang dipercepat.Ketiga indeks saham utama AS menguat, dengan indeks S&P 500 dan Indeks Dow Jones membukukan kenaikan hari keenam berturut-turut, kemenangan beruntun terpanjang sejak Agustus. Perusahaan-perusahaan kecil, yang akan mendapatkan keuntungan terbesar dari rebound ekonomi, mengungguli rekan-rekan mereka yang lebih besar.Indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 237,52 poin atau 0,76 persen menjadi 31.385,76. Indeks S&P 500 menguat 28,76 poin atau 0,74 persen menjadi 3.915,5. Indeks Komposit Nasdaq ditutup meningkat 131,35 poin atau 0,95 persen menjadi 13.987,64.Sementara itu, harga minyak melonjak sekitar dua persen pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), menjadi bertengger di level tertinggi dalam lebih dari setahun. Harga Brent melampaui USD60 per barel, didorong oleh pemotongan pasokan di antara produsen-produsen utama dan harapan stimulus ekonomi AS lebih lanjut.Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman April terangkat USD1,22 atau 2,1 persen, menjadi USD60,56 per barel. Sementara itu harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS bertambah USD1,12 atau 2,0 persen menjadi USD57,97 per barel.(ABD)