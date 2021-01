IHSG Ditaksir Bergerak Datar, Ini Pendorongnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) pada perdagangan hari ini diprediksi bergerak datar. Hal ini menyusul jebloknya IHSG pada perdagangan akhir pekan."IHSG pada hari ini diperkirakan akan bergerak flat, melihat minimnya sentimen pendorong dan potensi dari terjadinya profit taking," ujar tim analis Samuel Sekuritas Indonesia, dalam hasil risetnya, Senin, 25 Januari 2021.Adapun pada perdagangan akhir pekan lalu IHSG sempat anjlok hingga 106,765 poin atau setara 1,665 persen ke posisi 6.307. Gerak indeks sempat menyentuh level tertinggi di posisi 6.428 dan level terendah di 6.283."Investor asing mencatatkan net buy sebesar Rp69 miliar pada Jumat lalu dan net buy Rp746 miliar secara mingguan," lanjut analisis tersebut.Di sisi lain, pagi ini pasar regional dibuka menguat. Indeks Kospi Korea Selatan terpantau menguat 0,4 persen. Sedangkan indeks Nikkei Jepang naik 0,2 persen.Pasar Amerika Serikat (AS) pada Jumat lalu terkoreksi dengan penurunan sebesar 0,56 persen pada indeks Dow Jones, -0,3 persen pada indeks S&P500, dan Nasdaq cenderung flat dengan +0,09 persen.Sementara dari AS, investor terlihat akan cenderung wait and see terhadap rapat gubernur The Fed yang akan merilis penetapan suku bunga dan data GDP AS pada Kamis pekan ini.Selain itu, dapat diperhatikan pula beberapa perusahaan besar di AS seperti Apple, Facebook, Microsoft, dan Tesla akan merilis laporan keuangan tahunan pekan ini.Sedangkan dari pasar komoditas terlihat bergerak mixed, namun cenderung terkoreksi. Harga minyak Brent terkoreksi 1,61 persen ke level USD55,08 per barel, Newcastle Coal naik 0,47 persen ke level USD83,04 per metrik ton, harga nikel turun 0,69 persen ke level USD18,225 per ton dan harga emas pun kembali melemah ke level USD1,855 per troy onz atau turun 0,85 persen.(AHL)