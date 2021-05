Kekhawatiran Laju Inflasi AS 'Banting' Kurs Rupiah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal pekan tertekan kekhawatiran pasar terhadap meningkatnya laju inflasi di Amerika Serikat (AS).Pada pukul 09.37 WIB, rupiah melemah 82 poin atau 0,58 persen ke posisi Rp14.280 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.198 per USD.Pengamat pasar uang Ariston Tjendra mengatakan, rupiah mungkin bisa melemah hari ini mengikuti pelemahan nilai tukar regional terhadap dolar AS pagi ini."Kekhawatiran pasar terhadap kenaikan inflasi di AS bisa mendorong penguatan dolar AS terhadap nilai tukar lainnya hari ini," ujar Ariston, dilansir dari Antara, Senin, 17 Mei 2021.Selain itu, lanjutnya, penguncian di beberapa negara tetangga karena kenaikan kasus covid-19 juga memicu penguatan dolar AS."Kekhawatiran pasar terhadap penurunan ekonomi global mendorong pasar memegang dolar AS sebagai aset aman," tambahnya.Ariston mengatakan rupiah hari ini berpotensi melemah ke kisaran Rp14.250 per USD dengan potensi support di kisaran Rp14.180 per USD.(AHL)