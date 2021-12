Rupiah Perdagangan Pagi Sudah Tak Bertenaga

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Selasa pagi terpantau melemah tipis ketimbang penutupan perdagangan di hari sebelumnya di posisi Rp14.331 per USD. Mata uang Garuda gagal menghantam mata uang Paman Sam di saat para investor menantikan hasil pengumuman The Fed yang melakukan pertemuan pada minggu ini.Mengutip Bloomberg, Selasa, 14 Desember 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka tertekan ke posisi Rp14.337 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.336 hingga Rp14.344 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di level Rp14.298 per USD.Sementara itu, dolar menguat di akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB) menjelang serangkaian pertemuan bank sentral minggu ini yang dipimpin oleh The Fed. Investor memperkirakan Fed akan mengumumkan mengakhiri pembelian obligasi lebih cepat dari yang diharapkan, ketika mereka mencari petunjuk tentang waktu kenaikan suku bunga tahun depan.Selain The Fed, bank sentral Eropa , bank sentral Jepang, bank sentral Inggris, bank sentral Swiss, dan bank sentral Norwegia, semuanya akan memiliki keputusan kebijakan dalam beberapa hari ke depan.Namun demikian, mata uang euro jatuh, karena dipandang rentan terhadap kenaikan suku bunga AS mengingat ekspektasi Fed akan memperketat kebijakannya lebih cepat daripada ECB yang dovish.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, menguat 0,2 persen pada 96,297. Euro melemah 0,2 persen pada USD 1,1291. Sedangkan terhadap yen, dolar naik 0,1 persen menjadi 113,49 yen."Pasar telah memperkirakan Fed mengakhiri tapering obligasi di kuartal pertama dan mengharapkan bank sentral menempatkan tawaran kenaikan suku bunga dengan kuat pada awal musim panas," kata Analis Pasar Senior Western Union Business Solutions Joe Manimbo."Apakah dolar memiliki kekuatan yang tersisa untuk reli, serta dapat bergantung pada berapa kali Fed memperkirakan akan menaikkan suku bunga tahun depan? Fed yang memberi sinyal sedikit toleransi terhadap inflasi yang lebih tinggi akan menghasilkan nada hawkish yang gemilang dan kemungkinan membuat dolar bias lebih tinggi," pungkas dia.