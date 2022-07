Jelang Akhir Pekan, Rupiah Dibuka Nyaris Sentuh Rp15 Ribu/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baca juga: Dolar AS Tergelincir Data Inflasi Mei

(HUS)

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah lagi-lagi melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) , dan dibuka nyaris menyentuh Rp15 ribu per USD. Pelemahan ini utamanya disebabkan oleh kekhawatiran baru tentang suku bunga yang lebih tinggi dan resesi global.Mengutip data Bloomberg, rupiah dibuka di level Rp14.948 per USD. Mata uang Garuda tersebut turun 45 poin atau setara 0,31 persen dari Rp14.903 per USD pada perdagangan hari sebelumnya.Rupiah berada pada rentang Rp14.962 per USD sampai Rp14.951 per USD dengan year to date (ytd) return 4,72 persen. Sedangkan menukil data Yahoo Finance, rupiah berada di level Rp14.880 per USD.Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi mengungkapkan pergerakan rupiah pada perdagangan hari ini diwarnai sentimen negatif pasar keuangan global, sehingga besar kemungkinan rupiah akan kembali berada di zona merah. Mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp14.880 per USD sampai Rp14.930 per USD," jelas Ibrahim dalam analisis hariannya, dikutip Jumat, 1 Juli 2022.Dijelaskan lebih lanjut, Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan kenaikan suku bunga 75 basis poin bank sentral baru-baru ini untuk membantu membawa inflasi kembali ke target dua persen, meskipun perlambatan ekonomi akan menjadi lebih luas.Di sisi lain, lanjutnya, Presiden ECB Christine Lagarde juga memperingatkan inflasi di zona euro merupakan hal yang tidak diinginkan, sehingga bank sentral perlu merilis kebijakan untuk membawa inflasi kembali ke target dua persen."Sementara Gubernur Bank of England Andrew Bailey mengatakan pembuat kebijakan memiliki opsi bertindak lebih tegas untuk menahan inflasi. Ia tidak memungkiri akan melakukan kenaikan suku bunga 50 basis poin pada pertemuan berikutnya," pungkas Ibrahim.